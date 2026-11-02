Rumların adayı Lana Nuseybe

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nu yeni BM Genel Sekreteri adayı olarak göstermesine tepki gösterdiği belirtildi. Rum Yönetimi’nin, bu görev için Birleşik Arap Emirlikleri’nin adayı Lana Nuseybe’yi desteklediği ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre; Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili açıklamasında, Türk diplomat Sinirlioğlu’nun adaylığını “siyasi bir çelişki yanı sıra derin bir kurumsal çelişki” olarak tanımladı.

Letimbiotis, Sinirlioğlu’nun adaylığının Türkiye tarafından ileriye götürülmesinin, beklenen bir şey olduğunu da dile getirdi.

Açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının yüzde 37’sinin devam eden işgaline ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının hiçe sayılmasına” da gönderme yapan Letimbiotis, uluslararası hukuk, BM tüzüğü, Deniz Hukuku ve insan hakları ihlallerine de atıfta bulunarak, Türkiye’yi örgütün "misyonuna aykırı olan bir politika izlemekle" suçladı.

Letimbiotis açıklamasında, BM Güvenlik Konseyinin adayların nitelikleri ve kariyerleri yanı sıra adayları öneren ülkelerin BM ilkeleri ve kararları karşısındaki tutumunu da dikkate alacağını dile getirdi.

Letimbiotis sözlerinin sonunda “uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiğiniz sürece, bunu temsil etmeyi talep edemezsiniz” iddiasında da bulundu.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026, 10:08