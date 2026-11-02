Ankara’yı durdurun

Rum Yönetimi’nin, Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü doğal gaz boru hattı inşa projesini engellemek için Brüksel’den “yardım" istediği bildirildi.

Haftalık Kathimerini Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Avrupa Komisyonu Yüksek Temsilcisi/Başkan Yardımcısı Kaja Callas, Genişleme Komiseri Marta Kos’a yazdığı, Akdeniz Komiseri Dubravka Suica ve Enerji Komiseri Dan Jorkensen’e de dağıtımını yaptığı mektubu “Lefkoşa’dan Türkiye-‘KKTC’ Boru Hattı Konusunda AB’ye Tehlike Sinyali” başlığıyla aktardı.

Habere göre Kombos hattın inşasının başlanmış göründüğüne işaret ederek “konuyu büyük bir ciddiyetle incelemesini” istediği AB’den “Ankara’ya Mutabakat Zaptı’nı uygulama yönündeki her türlü adımdan uzak durma ve ilgili bütün faaliyetlere son verme çağrısı yapma” talebinde bulundu.

Rum yönetiminin AB’ye, "geri dönüşü olmayacak gelişmelerden" duyduğu “derin kaygıyla birlikte tehlike sinyali” de verdiği mektupta Türkiye ile KKTC arasında yapılan anlaşmanın BM Genel Sekreteri’nin kapsamlı çözüm için müzakereleri yeniden başlatma çabalarını baltaladığı” iddia edildi. Ayrıca boru hattı deniz bölgesi içerisindeki doğal gaz kaynaklarının gelecekte taşınmasını kolaylaştırmak üzere çift yönlü olacağı gerekçesiyle sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve egemenlik haklarını ihlal ettiği” öne sürüldü.

Gazete Kombos’un ilgili mektupta “Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusuna” da dolaylı yoldan atıf yaptığını yazdı. Habere göre mektupta “bu gelişmeler Türkiye’nin 2019-2021 döneminde Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i/kıta sahanlığında yaptığı ve AB’nin 2019’da Türkiye’nin, Kıbrıs’ın deniz bölgeleri içerisinde yasadışı sondajlarına cevap olarak bir kısıtlama önlemleri rejimi oluşturmasına yol açan yasadışı sondaj ve sismik araştırmalar çerçevesinde incelenmeli” ifadesine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026, 10:08