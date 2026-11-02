‘Anlaşmayı zorlaştırıyor’

Güney Kıbrıs’taki Cyprus Mail gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in Maraş’ın kapalı bölgesine ilişkin önerisini eleştirdi; Türk tarafının, Mağusa Limanı’nın kontrolünü devretmeyi veya kapalı Maraş’ı iade etmeyi kabul etmesinin gerçekçi bir beklenti olmadığını yazdı.

Gazete dünkü “Hiçbir yere varmayan yol önerilerle döşelidir” başlıklı köşe yazısında, karşı tarafın görüşmeye hazır olmadığı ve BM’nin üzerinde anlaşma sağlamayı hedeflediği Güven Artırıcı Önlemler arasında yer almayan bir öneriden nasıl olumlu bir sonuç beklenebileceğini sordu.

“Hristodulidis’in anlaşmayı zorlaştıracağını bilerek altı veya yedi geçiş noktasının açılmasını önerdiğini” de belirten gazete birkaç geçiş noktasının açılması konusunda bile anlaşmaya sağlanamazken, çok daha karmaşık olan Maraş önerisi üzerinde bir mutabakata varmanın yıllar alabileceğini kaydetti.

Gazete, Hristodulidis'in önerisinin, kapalı Maraş bölgesinin Birleşmiş Milletler (BM) yönetiminde açılarak eski sakinlerinin geri dönüşünün sağlanmasını, bunun karşılığında ise Mağusa Limanı’nın kontrolünün Avrupa Birliği’ne (AB) devredilerek KKTC’nin AB ile ticaret yapabilmesinin öngördüğünü yazdı.

Önerinin, eski Rum Yönetimi Başkanı Tassos Papadopulos tarafından 21 yıl önce sunulan öneriyle aynı olduğunu da hatırlatan gazete, Hristodulidis’in bu öneriyi, güven artırıcı önlemlerin en önemlisi ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ilk adım olarak nitelendirdiğini aktardı. Ancak gazete Türk tarafının, Mağusa Limanı’nın kontrolünü devretmeyi veya kapalı Maraş’ı iade etmeyi kabul etmesinin gerçekçi bir beklenti olmadığını kaydetti.

Gazete, ayrıca Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı bir görüşmede tartışılmak üzere 19 yeni fikir ortaya koyduğunu, ancak bu fikirlerin kabul görmediğini ve her iki lider tarafından da kamuoyuna açıklanmadığını kaydetti.

İki tarafın, bir yılı aşkın süredir birkaç geçiş noktasının açılması konusunda çalıştığını ancak bir anlaşmaya varamadığına işaret eden gazete, Rum liderin, anlaşmayı zorlaştıracağını bilerek altı veya yedi geçiş noktasının açılmasını önerdiğini belirtti.

Maraş konusunu yeniden gündemde

Hristodulidis’in Maraş önerisini gündeme getirmiş olmasının geçen pazartesi Güney'deki Mağusa belediye meclisiyle gerçekleştirdiği toplantı ve bir spor etkinliğinde yapacağı konuşmayla bağlantılı olabileceğini yazan gazete, Hristodulidis’in, bu toplantılar öncesinde Maraş konusunu yeniden gündeme taşıyarak eski bölge sakinlerine kentle ilgilendiği mesajını vermeyi amaçlamış olabileceğini ifade etti.

Gazete, Hristodulidis’in Güney'deki Mağusa belediye başkanı ve meclis üyeleriyle başkanlık sarayında yaptığı görüşmede, kapalı Maraş’a ilişkin önerisinin karşı tarafça reddedildiğini ancak önerisinin hâlâ masada olduğunu söylediğini de aktardı. Gazete, “Karşı taraf bunu reddettiyse, nasıl masada olabilir ki?” diye sordu.