Tarih yazacaktı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 20 Temmuz 2024’te, Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in önünde “önümüzdeki aylarda cesur ve tarihi adımlar atmaya hazırım” dediğini hatırlatan Alithia gazetesi “iki buçuk yıl sonda Crans Montana başarısızlığından da kötü noktadayız” değerlendirmesinde bulundu.

Gazete “2024’teki Hızlı Gelişmelerinden 2026 Batağına… Hristodulidis Erhürman Karşısında, Muhtatabı Tatar’mış Gibi Davranıyor” başlığıyla manşete çektiği analiz haberinde, Hristodulidis'in 2024’te Miçotakis’e “önümüzdeki aylarda tarih yazacağını” söylerken 2026 sonunda 19 önerisinin kabul edilmesini talep etmekte olduğunu yazdı.

Gazete, her fırsatta, birkaç ay içerisinde radikal gelişmeler olacağını ve kendisinin buna hazır olduğunu açıklayan Hristodulidis’in, 2024 Eylül ayında verdiği bir röportajda, Kıbrıs sorununda gelişme beklenip beklenmediği sorusuna verdiği cevabı hatırlattı. Gazeteye göre, Hristodulidis “zaman çerçevesi konusunda hiçbir olasılığı göz ardı edemem, Genel Sekreter’e kalmış. Genel Sekreter’in, bundan sonraki adımlar konusunda niyetini iletmesini bekliyoruz” dedi. Gazete “ancak bu sözleri, muhatabı Kıbrıslı Türklerin lideri Rauf Denktaş’tan da beter olan Ersin Tatar iken söyledi” ifadesini kullandı.

Analizde, Hristodulidis’in, göreve gelişinin 2’nci yıldönümü açıklamaları sırasında gazetecilerin siyasi eşitlik konusunu nasıl değerlendirdiğini ısrarla sormasına karşılık şu cevabı verdiği hatırlatıldı:

“Siyasi eşitlik 1991’den beridir BM kararlarında tarif ediliyor. Kıbrıs Türk tarafı siyasi eşitliğe, iki devlete gönderme yapan egemen eşitlik anlamını veriyorsa, bu kabul edilemez. Guterres Çerçevesi’nin 6 maddesini görüşmeye hazırım. Guterres çerçevesi Kıbrıs sorununun çözümü değildi. Genel Sekreterin, 'bu 6 maddede anlaşırsanız Kıbrıs sorununun çözümünde geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşacağız' dediği konulardı. Çerçevenin 6 maddesiyle ilgili tezlerim var ve müzakere masasında görüşmeye hazırım.”