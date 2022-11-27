Sadece trafik takibine yarıyor

Rum Kişisel Nitelikli Verilerin Korunması Komiseri İrini Loizidu Nikolaidu merkezi noktalara yerleştirilen ve kamuoyunda “beyaz kameralar” olarak anılan 360 derece görüş alanına sahip kameraların araç plakalarını okuyamadığını ve sürücünün görüntüsünü alamadığını belirtti.

Alihtia ve Haravgi’nin haberine göre Nikolaidu, bir süre önce “beyaz kameralar” ile ilgili haberler yayımlanması üzerine yayımladığı açıklamada, sözü edilen kameraların “çektiği videoların DVR’lerde (dijital video kaydedici) kaydedildiğini ve yeni video eklendiğinde öncekinin otomatikman silindiğini, bu kameraların sadece trafik takibi için kullanılabildiğini” kaydetti.

Bahse konu kameraların Güney Kıbrıs’ta 2014’ten beridir faaliyette olduğunu belirten Nikolaidu “kameralar, araç kuyruğunun nereye kadar ulaştığının izlenmesi için yüksek direklere, genellikle yola yakın noktalara monte ediliyor. Yükseklikleri ve açıları nedeniyle araç plakalarını okuyamıyor ve sürücünün görüntüsünü alamıyor” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022, 03:50