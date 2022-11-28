Siyasete de güven yok

Sosyoloji Uzmanları Derneği’nin (SOMDER), yayımladığı Gençlik Araştırması Türkiye’deki 18-35 yaş arası gençlerin içinde bulunduğu durumunu gözler önüne serdi. Katılımcıların “Değiştirme olanağınız olsaydı hayatınızda ilk neyi değiştirmek isterdiniz?” sorusuna ise dikkat çeken cevaplar geldi. 534 kadın, 533 erkek katılımcıyla yapılan araştırmada Türkiye'nin acil çözülmesi gereken en önemli üç sorunu soruldu. Katılımcıların yüzde 20,3 ile ilk sırada ekonomik sorunları belirtirken, yüzde 18,1 ile ikinci sırada adalet, yüzde 15,7 ile eğitim sorunu olduğunu belirtti. Araştırmanın devamında yoksulluk (12,5%), işsizlik (12,4%), sığınmacılar (11,5%), sağlık (8,9%) ve diğer sorunlar yer aldı. Katılımcılara “Mevcut siyasi partiler Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi?” sorusu yöneltildiğinde katılımcıların yüzde 81,6'sı “Hayır”, yüzde 17,8'i “Evet” cevabını verdi.

Yaşam standarttı düşüyor

Araştırmada geçen yıla göre yaşam standardı durumunu sorulduğunda ise tüm iş kollarında yüzde 80 bandında “daha kötü oldu” cevabı alınırken sadece sağlık çalışanlarında (% 68,2) diğer sektörlere göre daha düşük oranda “daha kötü oldu” cevabı ölçüldü. Aynı şekilde sağlık sektörü çalışanlarında “daha iyi oldu” cevabı da diğer sektörlere göre daha yüksek oranda ölçülmüştür (% 17,8).

Gençler önümüzdeki yılda durumlarının daha kötü olacağını düşünüyor

Sorunun devamında katılımcıların geleceğe dair beklentilerinin ölçülmesi için “Sizce durumunuz önümüzdeki yıl daha mı iyi olacak” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 66,5'i daha kötü olacak, yüzde 13'ü aynı kalacak derken, daha iyi olacağına inancı olanların oranı yüzde 20,1 oldu.

Gençler siyasi partilerden umutsuz

Katılımcılara “Mevcut siyasi partiler Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi?” sorusu yöneltildiğinde katılımcıların yüzde 81,6'sı “Hayır”, yüzde 17,8'i “Evet” cevabını verdi. Önümüzdeki dönemde hayatının daha kötü olacağını düşünen yüzde 66,5 oranındaki katılımcı verisi ile birlikte düşünüldüğünde 18-35 yaş grubundaki genç seçmenlerin siyaset kurumundan beklentilerinin olmadığı ve siyaset kurumu aracılığıyla sorunlarına çözüm üretilebileceği umudunu taşımadıkları yorumu yapılabilir.

Siyasi partilerin halkın sorunlarını yeterince ifade edip edemedikleri sorusuna katılımcıların yüzde 90,5'i “Hayır” cevabını verirken, sadece yüzde 8,7'si “Evet” cevabını verdiği görüldü.

Araştırmada 18-35 yaş gurubu genç seçmenlerin siyaset kurumundan umudunun neredeyse olmadığı görüldü.

Gençler ilk neyi değiştirmek istiyor?

Son olarak katılımcılara “Değiştirme olanağınız olsa idi hayatınızda ilk neyi değiştirmek isterdiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 27,8'i ülkesini, yüzde 15,4'ü maddi-gelirini-ekonomiyi, yüzde 8,9'u eğitimini, yüzde 6,1'i şehrini, yüzde 6'sı kendisini, yüzde 5'i mesleğini, yüzde 5'i ailesini, yüzde 2,6'sı iktidarı, yüzde 2,6'sı hiçbir şeyi, yüzde 2'si sistemi, yüzde 1,9 toplum-kültürü, yüzde 1,7 her şeyi, yine 1,7'si sağlık, yüzde 1,6'sı evini, yüzde 1,1'i de adalet sistemini, yüzde 1'i motosikletini değiştirmek istediğini belirtmiştir.

Gençler travmatik bir süreçten geçiyor

SOMDER, araştırmanın sonucunda gençlerin gençler travmatik bir süreçten geçtiğini belirterek, “İster çalışan, ister işsiz, ister öğrenci olsun ortak kesişim noktaları umutsuz, kaygılı ve güvensizlik içinde olmaları. sorunlarının kaynağı konusunda net bir tavırları var. Biraz daha iyi eğitimli olanlar sorunların kaynağını ifade ederken ‘sistem' kavramını, daha az eğitimli olanları ise ‘yöneticiler' ya da ‘siyasetçiler' kavramını kullanıyor.” yorumunda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022, 10:45