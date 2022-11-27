İskele- Ercan anayolunda ve Lefkoşa’da dün günün ilk saatlerinden akşama kadar meydana gelen 3 ayrı kazada 5 kişi yaralanırken, 2 sürücü tutuklandı. Sürücülerden birinin kaza esnasında alkollü olduğu, diğerinin de dikkatsiz sürüş yaptığı belirtildi.

İskele- Ercan anayolunda, bir aracın öncelik hakkı tanımadan kavşaktan anayola çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün saat 18.15’te Geçitkale'de, İskele - Ercan anayolu, eski Dörtyol anayolu kavşağında gerçekleşti.

Cemal Emirhan (E-24) yönetimindeki JT 544 plakalı salon araç ile anayolda seyretmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden İskele - Ercan anayoluna çıkış yapınca İskele istikametine doğru seyretmekte olan Hasan Oykun (E-59) yönetimindeki LN 010 plakalı araç ile çarpıştı

Kaza sonucu yaralanan JT 544 plakalı araç sürücüsü Cemal Emirhan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Murat Demiray, LN 010 plakalı araç sürücüsü Hasan Oykun ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Pervin Oykun hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların sevk edildikleri ı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 02.20 sıralarında meydana gelen kazada ise

Malik Abbas (E-30) yönetimindeki NN 643 plakalı motosiklet ile güney doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Haydar Simitevi isimli iş yeri önlerine geldiğinde, yolu yaya olarak yolu geçmeye çalışan Leyla Demir’e (K-49)’e çarptı.

Çarpma sonucu yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü sevk edildikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından motosiklet sürücüsü Malik Abbas taburcu olurken, Leyla Demir sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi müşahede altına alındı.

Motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Mustafa 291 promil alkollü çıktı

Saat 01.45 sıralarında gerçekleşen bir başka kazada ise, Lefkoşa’da Uzunyayla Sokak üzerinde, Mustafa Alpcan (E-30), 291 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki EJ 432 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada yolun sağında park halinde bulunan GF 600 plakalı salon araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile ileriye savrulan GF 600 plakalı araç da önünde park halinde bulunan DR 765 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. EJ 432 plakalı araç sürücü Mustafa Alpcan tutuklandı.