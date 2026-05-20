Savaş etkiledi

İran savaşının etkisiyle geçtiğimiz Nisan ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6’lık bir azalma olduğu açıklandı.

Geçen yılın Nisan ayında Güney Kıbrıs’a 418 bin 730 turistin gittiğini ve bu yılın Nisan ayında ise yüzde 27,6 azalarak 303 bin 031’e düştüğünü yazan Politis gazetesi, İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilerin turizm çevrelerini endişelendirdiğini yazdı.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Nisan ayı döneminde Güney Kıbrıs’a 865 bin 326 turist gittiğini ve bu rakamın yüzde 17,9 azalarak bu yılın aynı döneminde 710 bin 370’e düştüğünü belirten gazete, otellerin doluluk oranlarının düşük olduğuna dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’a bu yılın Nisan ayında giden turistlerin yüzde 39,2’sinin İngiliz turistler olduğu belirtti.

Gazete, 2026 yılının Nisan ayında yurt dışına seyahat eden Rumların sayısının ise 164 bin 357 olduğunu ekledi.