Sandıklar hazır

Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs Pazar günü yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde 568 bin 587 seçmenin oy kullanacağı ve 6 bin 500 kişinin görev yapacağı açıklandı. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 595 Rum ve Maronit ile Güney Kıbrıs’ta yaşayan 859 Kıbrıslı Türk’ün de oy kullanacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Seçim Dairesi Müdürü Menelaos Vasiliu konu hakkında dün yaptığı açıklamada, pazar akşamı sandıkların kapanmasından yaklaşık yarım saat sonra ilk sonuçların elde edilmesinin beklendiğini açıkladı.Vasiliu; saat 20.30–21.30 civarında meclisteki koltuk dağılımına ilişkin tablonun netleşmesinin beklendiğini, gece yarısından sonra ise 01.30 sularında hangi adayların parti listelerinden milletvekilliği kazandığına dair ilk işaretlerin ortaya çıkacağını söyledi.

Gazeteye göre; Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Elikkos İlias ise yaptığı açıklamada seçimler açısından son düzlüğe girildiğini belirterek, oy pusulalarının devlet matbaası tarafından bugün teslim edileceğini ifade etti.

İlias ayrıca, seçim merkezlerinde görev yapacak başkan ve yardımcılarının eğitim süreçlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

217 seçim merkezi

Öte yandan pazar günkü seçimlerde toplam bin 217 seçim merkezi faaliyet göstereceğini yazan gazete, bin 204 seçim merkezinden 13’ünün yurt dışında olacağını, çeşitli şehirlerde yer alacak diğer 13 seçim merkezinin de Maronitlerin temsilcisinin seçilmesiyle alakalı olacağını anımsattı.

Lefkoşa Rum kesiminde 454, “Mağusa’da” 59, Larnaka’da 204, Limasol’da 351, Baf’ta 136 ve yurt dışında da 13 seçim merkezi faaliyet göstereceğini yazan gazete, sandıkların sabah 7’de açılacağını ve öğlen 12.00-13.00 arası verilecek bir saatlik aranın ardından akşamüzeri 18.00’de kapanacağını ifade etti.