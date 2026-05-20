Bunu beklemezdi

Viyana’da gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasına ‘Jalla’ adlı şarkısıyla katılan Kıbrıslı Rum sanatçı Antigoni, finale kalmakla birlikte istediği sonucu elde edemedi.

Telefon mesajıyla çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün de Antigoni’ye destek verdiği belirtildi. “Kıbrıslı Türklerden bu kadar desteği beklemezdim” diyen Antigoni, ister Kıbrıslı Türk, ister Kıbrıslı Rum, ya da Maronit olsun kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Yarışmada Bulgar şarkıcı Dara ulusal jüriler ve izleyicilerden etkileyici 516 puanla tacı alırken, İsrail ve Romanya ilk üçe girdi.

Yarı finalden sonra bahisçiler Antigoni'nin 16. sırada bitireceğini tahmin ettiler. Şarkıcı sonunda 75 puanla 19. oldu.