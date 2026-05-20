2028’de 28’inci üye

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi. Görüşmede Karadağ’ın Avrupa Birliği üyelik süreci üzerinde duruldu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; Hristodulidis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Karadağ’ın 2028 yılına kadar AB’nin 28’inci üyesi olabileceğini ifade etti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB konseyi dönem başkanlığında bulunacağı, Haziran ayı sonuna kadar, Karadağ’ın AB üyelik sürecini ileriye götürmek amacıyla mümkün olan her çabayı sarf edeceğini belirtti.

Karadağ’ı bir yıl önce, AB Konseyi dönem başkanlığı öncesinde ziyaret ettiği zaman, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığı sırasında, genişleme dinamiğini gerçek ilerlemeye dönüştürmek için tedbir alınması ve somut sonuçlar elde etmek için kararlılıkla çalışacakları taahhüdünde bulunduklarını anımsatan Hristodulidis, "Bugün bunu başardığımızı gururla söyleyebilirim" dedi.

Hristodulidis, Milatoviç’in ziyaretinin; Güney Kıbrıs dönem başkanlığı himayesinde Karadağ’ın Katılım Antlaşması’nın yazılması için Ad Hoc Çalışma Grubunun kurulmasına ilişkin Brüksel’deki uzlaşı sonrasında gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Hristodulidis, AD Hoc komitenin ilk toplantısını da gerçekleştirdiğini belirtti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca Milatoviç’in ziyaretinin, Karadağ’da yapılacak olan “AB-Batı Balkanlar Zirvesi” öncesinde gerçekleştirildiğine de vurgu yaptı.

Zirvenin önemini vurgulayan Hristodulidis, kendisinin de 5 Haziran’da yapılacak olan zirvede yer alacağını belirtti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ise konuşmasının başında Yunanca olarak “Kıbrıs ve Karadağ’ın her zaman dost olduğunu” söyledi.

Misafirperverliğinden ve Güney Kıbrıs’ın Karadağ’ın AB üyelik sürecine verdiği destekten dolayı Hristodulidis’e teşekkürlerini sunan Milatoviç, Hristodulidis’in, ülkesinin üyelik süreci hakkında ne söz vermişse yaptığına da ifade etti.

Milatoviç, ülkesinin Avrupa hayalinin artık uzak bir düşünce olmadığını, gerçeğe dönüşme olanağına sahip olduğunu belirtirken Güney Kıbrıs gibi dostları olamadan bu hayali gerçekleştirmelerinin de mümkün olmadığını söyledi.