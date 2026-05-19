Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Meclis Başkanı ve DİSİ lideri Annita Dimitriu Yunanistan’ın iktidar partisi Yeni Demokrasi Partisi’nin (ND) 16’ncı olağan kongresine katılarak birer konuşma yaptı. Hristodulidis konuşmasında dayanışma mesajı verdi.

Politis gazetesi; Hristodulidis ve Dimitriu’nun konuşmalarını Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’e “yardım eli” olarak niteledi.

Gazete Mitsotakis hükümetine yönelik baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu konuşmaların Mitsotakis’in aşırı sağa kayan, sağ ve merkez sağ oylarını toparlamasına yardımcı olduğunu yazdı.

Gazeteye göre Yunan iç siyaset tartışmalarına girmeden, Yeni Demokrasi Partisi’ni ve Mitsotakis’i ciddiyet, devamlılık ve milli sorumluluk eksenine oturtan Hristodulidis, Rum ve Yunan hükümetlerinin, “katı jeopolitik ve jeoekonomik karışıklıklar yaşanan bir dönemde, ilerleme ve istikrar bacağı olarak sorumlulukla ve top yükün inisiyatifler aldığını” söyledi.

Hristodulidis bütün bunların, Ağrotur üssüne yönelik İHA saldırısı üzerine Rum yönetiminin, “caydırıcılığını takviye” için yardım çağrısı yaptığında sınandığını söyledi ve temasa geçerek yardım istediğinde Mitsotakis’in “derhal ve hiç tereddütsüz harekete geçmesini asla unutmayacağını” belirtti.

Konuşmasında ND-DİSİ arasındaki tarihi ve ideolojik bağına işaret eden Dimitriu ise popülizmin yükselmesine karşı sorumluluk ve siyasi tavır gerektiğini belirtti.

Dimitriu şöyle konuştu:

“Büyük dönüm noktalarında ülkeler sorumluluktan korkmayan siyasi cepheler üzerine bina edilir.” dedi. Yunanistan’da ND’nin, Güney Kıbrıs’ta da DİSİ’nin böyle partiler olduğunu söyledi. Toksik dil ve demagojiye de değinen Dimitriu, ND liderliğinin sağdaki yeni oluşumlardan ve seçmenin aşırı kutuplaşmasından duyduğu kaygılara karşılık “popülizm birleştirmez böler. Sorunları çözmek istemeyen, etki yaratmak isteyen siyasi güçler var.”