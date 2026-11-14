Şımarık kadın

Rum Meclis Başkanı ve DİSİ Genel Başkanı Annita Dimitriu, Visegrad Grubu Ülke Parlamentoları Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, AB’nin Ukrayna’ya yönelik desteğinin aynısının Güney Kıbrıs’a da yapılması talebini dile getirdi.

Alithia gazetesi, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleştirilen ve çalışmaları dün tamamlanan Visegrad Grubu Ülke Parlamentoları Başkanları Toplantısı’na katılan Dimitriu’nun konuşmasında, “Kıbrıs’ın 52 yıldır Türk işgalinde olduğunu” öne sürerek “uluslararası hukukun kararlıkla uygulanması gerektiğini” söylediğini aktardı.

Dimitriu konuşmasında özetle, Ukrayna’ya yönelik çabaları desteklediklerini ve ilkeli tutumdan geri adım atmadıklarını belirtirken, savunma, güvenlik ve Ukrayna’ya destek konularında “ikili tutum sergilendiğini” söyledi.

Habere göre Malta ve Litvanya meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştiren Dimitriu,

9 Kasım tarihinde gerçekleştirilen üçlü görüşme ve iki yeni geçiş noktasının açılması kararı hakkında muhataplarını da bilgilendirdi.

Dimitriu, Kıbrıs’taki iki liderin BM Genel Sekreteriyle üçlü görüşme yapmaları beklentisinin olduğunu da dile getirirken müzakerelerin iki toplumlu iki kesimli federasyon için Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına bağlı olduklarını da vurguladı.