10 bin Euro  ceza kesildi

Güney Kıbrıs’taki Metehan (Agios Dometios) geçiş noktasında, kuzey plakalı bir araçta estetik uygulamalarda kullanılan 399 flakon botoks ilacı ele geçirildi. 38 yaşındaki Kıbrıslı Türk sürücü gözaltına alınırken, ilaçlar ve araç da müsadere edildi. Sürücü, toplam 10 bin Euro ödeme yapmasının ardından serbest bırakıldı.

Güney Kıbrıs Gümrük Dairesi, dün saat 01.00 sıralarında Metehan geçiş noktasında kuzey plakalı bir aracı durdurarak arama yaptı. 38 yaşındaki Kıbrıslı Türkün kullandığı aracın bagajındaki seyahat çantasında, estetik uygulamalarda kullanılan 399 flakon botoks ilacı bulundu.

Gümrük Dairesi tarafından yapılan açıklamada, ilaçlara Yeşil Hat Tüzüğü ile 70(I)/2001 sayılı Beşeri İlaçların Kalite, Tedarik ve Fiyatlarının Kontrolü Yasası'nın 9'uncu maddesine aykırılık gerekçesiyle el konulduğu belirtildi.

Olayla bağlantılı olarak 38 yaşındaki sürücü gözaltına alınırken, ilaçların taşınmasında kullanılan araca da el konuldu.

Sürücünün mahkeme dışı uzlaşma önerisinin kabul edilmesinin ardından, ilaçlar için 9 bin Euro, aracın iadesi için ise bin Euro olmak üzere toplam 10 bin Euro ödeme yapıldı. Sürücü daha sonra serbest bırakıldı.

Larnaka üzerinden Roma’ya gidecekti

Gümrük Dairesi, ilk incelemelerde sürücünün Larnaka Havalimanı'ndan hareket ederek üçüncü bir ülke üzerinden İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmeyi planladığına ilişkin bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Öte yandan, ele geçirilen 399 flakon ilacın hangi ülkeden temin edildiği ve nihai olarak kime ulaştırılmasının planlandığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

