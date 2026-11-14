Al-Ver pazarlığı yapılacak

Avrupa Komisyonu’nun kendi iç tasarrufu ile Kıbrıs temsilcisi olarak görevlendirdiği Rafaelle Fitto’nun, içeriğini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile birlikte belirledikleri bir “al-ver” pazarlığı ile TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere 20 Kasım’da Ankara’ya gideceği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Hristodulidis ve Fitto telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Fitto’nun Ankara’da, içerisinde hareket edeceği çerçeve” üzerinde uzlaşıldı. Telefon görüşmesi hakkında “çok iyi bilgilere sahip kaynaklar” Fileleftheros’a iki tarafın TC-AB ilişkileriyle ilgili daha çok ilerleme kaydedilmesindeki “anahtarın, Kıbrıs müzakerelerinin 2017’de Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlaması olduğu” konusunda anlaştığını söyledi.

Haberde “Türkiye’nin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını kabul etmesi halinde Avrupa Birliği’nden de Ankara’nın ilgi konularında (Gümrük Birliği, vize serbestisi ve SAFE) paralel bir adım olacağının değerlendirildiği” belirtildi.

SAFE konusunda “Yunanistan’ın, kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş sebebi sayması ve GSI projesiyle ilgili son eylemleri nedeniyle itiraz ettiği ancak Gümrük Birliği konusundaki ana engelin Güney Kıbrıs olduğu belirtilen haberde “Türkiye müzakerelerin yeniden başlamasını kabul ederse Avrupa Birliği ve Kıbrıs gümrük birliği diyaloğunun yeniden başlamasında olumlu olacak.” ifadesine yer verildi.

Haberde, Rum yönetiminin “müzakerelerin yeniden başlamasına Türkiye’den gelecek bir olumlu cevabın yeterli olmayacağını, müzakerelerin başlama noktasına da olumlu cevap vermesi gerektiğini, bu noktanın Crans Montana olduğunu” açıkça ortaya koyduğu, AB’nin de bunda hemfikir olduğu belirtildi.

Habere göre Hristodulidis Antalya’da Antonio Guterres, Ursula von der Leyen ve Rafeaelle Fitto ile yaptığı görüşmelerde çabanın sonuç verebileceğine dair bazı işaretler aldı. Habere göre diplomatik kaynaklar “Fitto’nun çok dikkatli hareket ettiğine ve Ankara’ya bu dönemde gitmeyi seçmesinin bir anlamı olabileceğine” işaret ederken, aynı kaynaklar Guterres’in Leyen’e söylediği, görev süresi dolmadan Kıbrıs sorununu müzakerelerin başlaması noktasına götürmek istemesini de dayanak kabul ediyor.