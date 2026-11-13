Rum Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Direktörü Viktor Papadopoulos Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Antalya'daki COP31 iklim zirvesinde temsil edilen "adadaki tek tanınmış devlet" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulides'in Kıbrıs'ı temsil etmesi, Kıbrıs adına konuşması ve aile fotoğrafında yer almasıyla ilgili olarak Papadopoulos, "Bütün bunlar, Kıbrıs'ta uluslararası alanda tanınan tek bir devlet olduğunu, o devletin de Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu kendi başına gösteriyor" dedi.

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte liderleri karşılıyordu; ancak Hristodoulides mekana ulaşmadan kısa bir süre önce resepsiyon alanından ayrılmıştı, bu nedenle Hristodoulides'i yalnızca Guterres karşıladı.

Erdoğan daha sonra yerine döndü ve diğer liderleri selamlamaya devam etti; daha önce Guterres'in bulunmadığı bir ortamda Kıbrıs Türk lideri Tufan Erhurman'ı şahsen karşıladı.

Papadopoulos, Guterres'in, Hristodoulides'e Filipinler'den döndükten sonra her iki liderle üçlü bir toplantı için tarihler belirleyeceğini söylediğini aktardı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra Christodoulides'e Guterres'in görev süresi içinde müzakerelere yeniden başlamayı hedeflediğini söyledi.

Hristodoulides ve von der Leyen Çarşamba günü bir araya gelerek BM girişimini, Schengen'e katılım sürecini ve AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Rafael Fitto'nun Türkiye'ye yapacağı ziyareti görüştüler.

Fitto'nun, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması şartıyla, AB-Türkiye gümrük birliğinin iyileştirilmesi konusunda görüşmeler önermesi bekleniyor.

Papadopoulos, Christodoulides'in "Fitto'nun niyetlerinden ve Ankara'ya neler getireceğinden haberdar edildiğini" söyledi.