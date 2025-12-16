İşte böyle

Güney Kıbrıs’ta görsel sanatçı Yorgos Gavriil’in, Baf’taki antisistemik sanat sergisi, galeri sahi-binin ölüm tehdidi alması üzerine iptal edildi, sergi siyasi partiler arasında çatışmaya neden oldu.

Politis gazetesi; görsel sanatçının, eserlerinde dini semboller kullanmasının tepkilere neden olduğuna, siyasi partilerin de açıklamalarıyla tepkilerin siyasi nitelik kazandığına işaret etti.

Habere göre faşist ELAM, Rum Polis Genel Müdürlüğü’ne mektup göndererek, eserlerini “ina-nanların dini duygularını kışkırtan ve saygısız” diye nitelediği Gavriil’i Ortodoks inancına haka-ret etmekle suçladı ve şikayetini dile getirdi. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu da sanat-çıya tepki gösterdi.

Başpiskoposluk Basın Sözcüsü Hristakis Evstathiu, Gavriil’in eserlerinin, inananların dini duy-gularını kışkırttığını ve sanatın gerektirdiği saygıyı içermediğini” belirterek galeri sahibinin ser-giyi iptal etmesini doğru bulduğunu açıkladı.

Habere göre ELAM milletvekili adayının sosyal medyada Gavriil’in eserlerini dine hakaret diye nitelediği bir video yayımladı. Video daha sonra yayından kaldırılsa da halk tepkisini tetik-ledi ve kimliği bilinmeyen kişiler galeri sahibine telefon aracılığıyla ölümle tehdidinde bulundu.

Rum Meclis Başkanı ve DİSİ lideri Annita Dimitriu da Gavriil’in eserlerini “bayağı ve çirkin” olarak niteledi, ELAM’ı da bu meseleyi küçük partizan çıkarlar elde etmek ve şahsını (Dimitriu) de karıştırmak için araç olarak kullanmakla suçladı. Dimitriu açıklamasında “Din seçim slogan-larına indirgenemez.” dedi.

Habere göre Politis’e konuşan görsel sanatçı Gavriil kendisine yöneltilen tepkileri reddederek eserlerinde dini sembolleri, düzensiz göçmen de olsa LTBG üyesi de olsa her insanın kabul edilmesi gereğine dikkat çekmek için kullandığını, niyetinin kışkırtmak olmadığını söyledi.