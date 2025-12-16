5’li konferansa hazırlık

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuellar, Ocak ayı sonunda planlanan üçlü toplantının, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın da katılacağı gayriresmi beş artı bir formatındaki genişletilmiş görüşmelere zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Holguín, Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmenin, bakanın yoğun programı nedeniyle perşembe gününe ertelendiğini belirterek, bu temasların sürecin geleceği açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Ocak ayını belirleyici bir hazırlık dönemi olarak değerlendirdiklerini kaydeden Holguín, yürütülen temasların bu çerçevede ele alınacağını söyledi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Holguín, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı son görüşmelere değindi.

Holguín, bu temasların mevcut süreçte hem fırsatları hem de zayıf yönleri ortaya koyduğunu belirtti.

Birçok konu tartışıldı

Siyasi tartışmaların önceki toplantılara göre daha derinlikli olduğunu ifade eden Holguín, teknik düzeyde yeterince hazırlanmamış önlemlerin ise süreci gereğinden fazla uzattığını kaydetti.

Son üçlü toplantıda su altyapısı projeleri, yenilenebilir enerji önerileri ve geçiş noktaları gibi konuların uzun süre tartışıldığını aktaran Holguín, bu başlıkların her iki toplumun günlük yaşamı açısından önemli olduğunu ancak pazarlık konusu yapılmadan, iş birliği anlayışıyla ve uygulanmaya hazır şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Liderlerin teknik ayrıntılarla meşgul olmasının siyasi diyaloğun amacını zayıflattığını belirten Holguín, müzakerecilerin masaya net ve uygulanabilir önerilerle gelmesinin önemine dikkat çekti.

Kısa vadeli hedefin kapsamlı bir çözüm değil, anlamlı müzakerelere olanak sağlayacak yapılandırılmış bir çerçeve üzerinde uzlaşma olduğunu vurgulayan Holguín, bu çerçevede anlaşma sağlanamaması halinde, geçmişte olduğu gibi uzun usul tartışmalarının ardından sürecin yeniden çıkmaza girme riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Holguín ayrıca, Rum siyasi söyleminde sıkça dile getirilen; Türk Kıbrıslı pozisyonların Ankara tarafından belirlendiği ve 11 Kasım’daki üçlü toplantı sırasında Erhürman’ın iki kez salondan çıkarak Ankara ile görüştüğü yönündeki iddiaları da reddetti. Bu tür iddiaları spekülasyon olarak niteleyen Holguín, bu söylemlerin sürece katkı sağlamadığını söyledi. Bununla birlikte, Kıbrıs sorununa doğrudan dâhil olan ülkelerin ve Avrupa Birliği’nin yapıcı rolünün hayati önem taşıdığını da vurguladı.

Kritik bir sınav

“Genişletilmiş bir toplantıya, çözülmemiş usullerle değil içerikle gidersek, o zaman gerçek bir tartışma mümkün olur” diyen Holguín, beklentilerin hâlâ temkinli olduğunu ancak önümüzdeki haftaların Kıbrıs görüşmelerinin hazırlıktan amaca geçip geçemeyeceği açısından kritik bir sınav niteliği taşıdığını ifade etti.

