Uzmanlardan bilgi alındı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyeti, Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek topraksız tarım uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarete KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’nun yanı sıra Asbaşkan Abdullah Emirzadeoğulları, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Betmezoğlu, Metin Oral ve İrfan Yılmaz ile Oda Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ve üye Fatih Karayel katıldı. Heyette ayrıca, Oda yönetiminin daveti üzerine Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi ile Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu da yer aldı.

Ziyarette, uygulamanın KKTC’de hayata geçirilme imkanları ve üretilebilecek ürünler konusunda uzmanların görüşleri paylaşıldı.

Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zekai Kamitoğlu, Oda Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya ve Genel Müdür Özgür Okur ise heyete bölgedeki topraksız tarım uygulamaları hakkında sunum yaparken, ziraat mühendisleri eşliğinde yerinde incelemelerde bulunuldu.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, KKTC’de topraksız tarım olanaklarını araştırdıklarını, hangi alanda nasıl daha ekonomik ve daha verimli ürün alınabileceğini araştırdıklarını belirterek, Zekai Kamitoğlu ve ekibinin verdiği bilgilerin kendilerine rehber olacağını söyledi.

