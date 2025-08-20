Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: "Gazze'de yaşananlar tarihe kara bir leke olarak geçti".

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı kuşatmasının insanlığın vicda-nını ayaklar altına aldığını söyledi. El Pais Gazetesi için bir makale kaleme alan Erdoğan, "İki milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geç-miştir." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle El Pais Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldı.

Erdoğan, Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi başlıklı makalede, "Daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz." dedi.

"Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri, insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşı-ya bırakmıştır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'nde en acı gerçeğin 300 milyondan fazla insanın en temel insanı ihtiyaçlarından yoksun olması olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan, "Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir." dedi.

Türkiye olarak tarihten gelen insani yardım geleneğiyle her coğrafyaya insani yardım eli uzattıklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye; Gazze, Suriye ve Lübnan gibi yakın coğrafyamızın yanı sıra Asya’dan Afri-ka’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a ve Latin Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada insani yardım faali-yetlerini uluslararası kuruluşlarla eşgüdüm halinde fedakârca yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de insanlık dışı bir kuşatma uyguladığını belirten Erdoğan, "Aç bırakma ve toplu ceza-landırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır. 7 Ekim’den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın te-mel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir." dedi.

