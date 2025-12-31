‘Endişe verici’

Rum Meclisi Çevre Komitesi Başkanı Haralambos Theopemtu, Türkiye’deki Akkuyu Nükleer Santralinin, 2026 yılında faaliyete geçmesinin “endişe yarattığını" ileri sürdü.

Haravgi gazetesine göre; Rum Meclisi Çevre Komitesi Başkanı Haralambos Theopemptu, ka-tıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, santralin faaliyete geçmesi konusunda "endişe-lerin var olduğunu, Akdeniz sularının, radyoaktif maddelerin soğutulması için yeteri kadar so-ğuk olmadığını" savundu.

Theopemptu, Türkiye’de santralin yönetilmesi konusunda uzman personelin de bulunmadı-ğı, atıkların nereye gideceği, denize veya havaya sızıntı olması gibi konularda "endişelerin bu-lunduğunu" iddia etti.

Theopemptu açıklamasında ayrıca nükleer santralden kaynaklanabilecek olumsuz sonuçların önlenmesi amacıyla uygun faaliyetlerde bulunulması adına hükümetin, bu tehlikeyi iyi bir şekil-de analiz etmesi gerektiğini söyledi.

Theopemtu ayrıca açıklamasında nükleer santrale sahip herhangi bir ülkenin sızıntı veya hata-ları da gizleyebileceğine dikkati çekti.