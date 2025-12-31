banner564

‘Endişe verici’

Rum Meclisi Çevre Komitesi Başkanı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali konusunda endişeli açıklama yaptı

   Rum Meclisi Çevre Komitesi Başkanı Haralambos Theopemtu, Türkiye’deki Akkuyu Nükleer Santralinin, 2026 yılında faaliyete geçmesinin “endişe yarattığını" ileri sürdü.

   Haravgi gazetesine göre; Rum Meclisi Çevre Komitesi Başkanı Haralambos Theopemptu, ka-tıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, santralin faaliyete geçmesi konusunda "endişe-lerin var olduğunu, Akdeniz sularının, radyoaktif maddelerin soğutulması için yeteri kadar so-ğuk olmadığını" savundu.
  Theopemptu, Türkiye’de santralin yönetilmesi konusunda uzman personelin de bulunmadı-ğı, atıkların nereye gideceği, denize veya havaya sızıntı olması gibi konularda "endişelerin bu-lunduğunu" iddia etti. 
   Theopemptu açıklamasında ayrıca nükleer santralden kaynaklanabilecek olumsuz sonuçların önlenmesi amacıyla uygun faaliyetlerde bulunulması adına hükümetin, bu tehlikeyi iyi bir şekil-de analiz etmesi gerektiğini söyledi.
   Theopemtu ayrıca açıklamasında nükleer santrale sahip herhangi bir ülkenin sızıntı veya hata-ları da gizleyebileceğine dikkati çekti. 

