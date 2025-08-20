Gösteriler çok beğenildi

14. Yeniboğaziçi Festivali dördüncü gününde çocuklara özel etkinliklerle devam etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre; 24 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek festivalde, balon katlama, minikler halk dansları gösterisi, mini disko, Paw Petrol sahne şovu, Moğol Sirk gösterisi gibi çocuklara özel birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Cittaslow Yeniboğaziçi, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin himayelerinde ve Foto Özay sponsorluğunda gerçekleşen ve bu yıl birincisi düzenlenen “Çocukların Gözünden Cittaslow Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni” de tüm katılımcılara katılım belgeleri ve jüri üyelerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

Daha sonra katılımcıların çektiği fotoğraflardan oluşan video sunumu yapıldı.

Çocuklara yönelik etkinliklerin ardından Sidar Karakuş sahne aldı.

