Turizme doping

Kuzey Kıbrıs turizmine uluslararası çapta katkı sağlayan Merit International, düzenlediği prestij-li turnuvalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Merit Crystal Cove Otel ev sahipli-ğinde gerçekleştirilen Dolce Vita Poker Turnuvası, yoğun katılım ve coşkulu atmosferiyle öne çıktı.

Turnuvaya toplam bin 57 oyuncu katılırken, oyuncuların beraberinde getirdiği misafirlerle bir-likte Kuzey Kıbrıs turizmine 2 bini aşkın konuk kazandırıldı. Etkinlik, sadece oyun heyecanıyla değil; aynı zamanda ülke ekonomisine sağladığı katkıyla da önem taşıdı.

Uluslararası nitelikte düzenlenen organizasyonda, Türkiye, Rusya, Avrupa ülkeleri, Lübnan, İsrail, İran, Orta Doğu ülkeleri, Kıbrıs, İtalya, Çin, Fransa, Dubai, Azerbaycan, Güney Amerika ülkeleri, Belçika, Güney Afrika, Uzak Doğu ülkeleri, Portekiz, ABD ve İspanya gibi çok sayıda ülkeden oyuncular yer aldı. Merit’in düzenlediği turnuva, Kuzey Kıbrıs’ın turistik tanıtımına ve uluslararası alanda bilinirliğine katkı sağlarken, aynı zamanda ülkeye gelen turistlerin yarattığı ekonomik hareketlilikle de dikkat çekti.