Tarihler netleşmedi

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) dost ve müttefik ülkelerle faaliyetleri çerçevesinde Yunanistan ve İsrail'le 2026 yılında ortak askeri tatbikatlar planladığını söyledi.

Haravgi’nin haberine göre; Palmas açıklamasında tatbikatların ortak eğitim ve üç ordunun iş birliğiyle alakalı olacağını ifade etti.

Bölgedeki başka ülkelerle de tatbikatlar yapılacağını kaydeden Palmas, tatbikat tarihlerinin henüz belirlenmediğini; tarihlere ihtiyaçlar ve koşullara bağlı olarak askeri kurmaylıklar tarafından karar verileceğini söyledi.

Öte yandan Politis gazetesi ise “Savunma Bakanından Yeni Yalanlama” ara başlıklı haberinde Palmas’ın açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre; Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında ortak tugay kurulması yönündeki haberleri yalanlayan Palmas, üç ülke arasında tek bir askeri güç oluşturulmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ve İsrail gibi dost ülkelerle iş birliğini sürdürdüğünü ifade eden Palmas, bölgedeki diğer devletlerle de izlenen bu politikanın Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenliğe katkısı olduğunu ekledi.

AKEL tepkili

Fileleftheros gazetesi ise “Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’le Ortak Tatbikatlar” başlıklı haberinde “Reuters”de yer alan bir habere atıfta bulundu.

Gazeteye göre Reuters haber ajansı Yunan askeri yetkililer ve üst düzey bir kaynağa dayandırarak Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki ortak hava ve deniz tatbikatlarını 2026 yılından itibaren artırarak savunma alanındaki iş birliğini güçlendireceğini kaydetti.

Reuters'in haberinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in pazar günü Rum basınına verdiği demeçte söylediklerini tamamlar nitelikte olduğunu da yazan gazete, AKEL partisinin de yaptığı açıklamayla konuya tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre İsrail’le savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çekincelerini ortaya koyan AKEL, Hristodulidis’i bu tercihin riskleri ve olası kötü sonuçlarını hesaplamamakla eleştirdi. AKEL hükümeti kısa süre önceki görüşmeler ve anlaşmaların içeriği konusunda siyasi partileri ve halkı bilgilendirmeye de davet etti.

