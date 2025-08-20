Ülke genelinde 11-17 Ağustos tarihleri arasında 88 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 67’si maddi hasarla, 21’i yaralanmayla sonuçlandı; toplam 26 kişi yaralandı. Kazaların toplam maddi hasarı 3 milyon 526 bin 205 TL olarak kaydedildi. Bir haftada 2 bin 630 sürücü rapor edildi, 14 sürücü tutuklandı.

Lefkoşa’da 23, Gazimağusa’da 21, Girne’de 38, Güzelyurt’ta 5 ve İskele’de 1 kaza gerçekleşti. Kazaların başlıca nedenleri süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş, kavşakta durmamak ve yakın takip olarak belirlendi. Trafik ekiplerinin denetimlerinde, kontrol edilen 17 bin 632 araç sürücüsünden 2 bin 630’u çeşitli suçlardan rapor edildi. 273 araç trafikten men edilirken, 14 sürücü tutuklandı. Rapor edilen suçlar arasında sürat, tehlikeli ve dikkatsiz sürüş, ehliyetsiz ve ruhsatsız araç kullanmak, alkollü araç kullanımı, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmamak ve trafik ışık ve levhalarına uymamak yer aldı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“Sürat 867, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 156, tehlikeli sürüş 19, dikkatsiz sürüş 64, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 255, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 26, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 75, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 183, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 40, trafik levha ve işaretlerine uymamak 148, trafik ışıklarına uymamak 6, muayenesiz araç kullanmak 68, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 79, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 11, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 6, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 10, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 8, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 47 ve 718 diğer trafik suçları.”

