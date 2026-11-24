Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Vasiliko enerji merkezinde Kıbrıs Petrol Stokları Depolama ve Yönetim Kurumu (Kodap) petrol depolama terminalinin ilk aşamasının açılışını yaparak, bunu ülkenin enerji arzını güvence altına almak için en önemli altyapısı olarak nitelendirdi.

Cyprus Mail’in haberine göre, yedi depolama tankından oluşan terminal, şu anda rezervlerin yüzde 30'unu barındırıyor ve ikinci aşamanın inşaatına en kısa sürede başlanması bekleniyor.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Enerji Bakanı Michael Damianos'un katıldığı açılış töreninde konuşan Hristodulidis, Kıbrıs'ın coğrafi konumu ve devam eden enerji izolasyonu göz önüne alındığında projenin stratejik öneminin altını çizdi.

Hristodulidis açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Sadece “işgal altında” bir ülke olmamızdan, sadece bir ada olmamızdan, enerji açısından izole bir ada olmamızdan değil, aynı zamanda bölgemizde son zamanlarda yaşanan ve norm haline gelme eğiliminde olan gelişmelerden de gördüğümüz gibi, böyle bir proje jeostratejik açıdan özel bir önem kazanıyor. Özellikle ithal yakıtlara büyük ölçüde bağımlı olan ve enerji açısından izole kalmış ülkemiz için, rezervleri korumak, diğer şeylerin yanı sıra, acil durumlara etkili bir şekilde müdahale edebilmemizi, ekonomimizi ve devletin sorunsuz işleyişini güvence altına alması açısından büyük önem taşımaktadır. Son yıllardaki deneyimler bize gösterdi ki, enerji güvenliği, özellikle işgal altında olan ülkemiz gibi bir ülke söz konusu olduğunda, zamanında planlama, sürekli risk değerlendirmesi ve anlamlı operasyonel hazırlık gerektiriyor. Belirlenen rezervleri korumak yeterli değil. Bunların güvenli ve operasyonel olarak erişilebilir tesislerde saklanmasını ve gerektiğinde derhal kullanıma hazır olmasını sağlamalıyız. Öncelikli hedeflerimiz arasında kritik enerji altyapısının korunması, risklerin önlenmesi ve acil durumların etkin yönetimi de yer alıyor. Ne yazık ki, yakın geçmişte Kıbrıs Cumhuriyeti için bu tür zor durumları yönetmek zorunda kaldık ve hepimiz bunun sonuçlarını yaşadık. Son yıllardaki gelişmeler, enerji güvenliğinin hiçbir koşulda garanti altına alınamayacağını teyit ediyor. Ülkemizin olası her türlü tedarik krizine karşı her zaman hazırlıklı olmasını sağlamak için sürekli teyakkuz, yeterli altyapı ve ilgili tüm kurumlar arasında etkili iş birliği gerekmektedir.”

Hristodulidis, yatırımın üç ila beş yıl içinde kendini amorti etmesinin beklendiğini ve kuruluşun kendi tesislerinde rezervleri muhafaza etmenin maliyetinin, mevcut diğer seçeneklere göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu söyledi.