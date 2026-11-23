Güney Kıbrıs’a yasa dışı şekilde geçmek için Pakistanlı bir şahısla 2 bin Euro’ya anlaşan ikisi erkek, üçü kadın 5 yetişkin ile biri 3, diğeri 13 yaşındaki iki çocuk Taşpınar’da valizleriyle birlikte saklandıkları sırada polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Sudan uyruklu 5 zanlı mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 21 Kasım 2026 tarihinde saat 23.25 sıralarında, Güzelyurt Adli Şubeye bağlı ÇÖŞ ve Adli Şube ekiplerinin Taşpınar’da Güney Kıbrıs sınırına yakın bir yol kenarında ellerinde valizlerle saklanan şahısları tespit ettiğini söyledi.

Polis, tespit edilen M.M.M.A.,A.F.M.A.,R.M.M., A.M.M.M. M.M.M.’nin tutuklandığını, 13 yaşında olan F.M.M. ile 3 yaşındaki T.M.M.A.’nin sosyal hizmetler dairesine teslim edildiğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada, zanlıların Lefkoşa’da ismini bilmedikleri Pakistan uyruklu bir erkek şahısla kendilerini Güney Kıbrıs’a geçirmesi karşılığında toplam 2 bin Euro ödemek üzere anlaştıklarının tespit edildiğini aktardı.

Zanlıların Taşpınar köyünde tespit edildikleri bölgeye plakası henüz belirlenemeyen bir araçla getirildiklerini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın devam ettiğine bulgu yaptı ve zanlıların üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, yaşı küçük çocuklar ile annelerinin Ercan Tutuk Evi’nde beklemesine emir verdi.