Rum Lider Nikos Hristodulidis, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs sorunu özel temsilcisi Raffaele Fitto'nun Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerinin güçlendirilmesinin Kıbrıs sorununa çözüm yolunda ilerlemeyle birlikte yürütülmesi gerektiği yönündeki tutumunu "açık bir şekilde" ifade ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Fitto’nun görüşmesini değerlendiren Hristodulidis şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye çok özel bir pozisyona sahip. AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanacak herhangi bir ilerlemenin Kıbrıs meselesindeki ilerlemeye bağlanmasını istemiyor. Fitto’nun cevabı çok netti. Mevcut durumda, iki konu birbirine bağlı. Bu nedenle, Kıbrıs meselesinde ilerleme kaydedilmeden AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde de ilerleme olamaz.

Geçen hafta Fitto ve Fidan arasında gerçekleşen görüşmenin "bu bağlamda" yapıldığını savunan Rum Lider, "Türkiye'nin AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde görmek istediği gelişmeler ile Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesindeki gelişmeler konusunda görmek istediği gelişmeler konularını kapsadığını" söyledi.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerin, sırasıyla AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerde olumlu ilerlemenin önünü açacağını savundu.