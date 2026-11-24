Kuzey Kıbrıs’taki eski Rum mülklerinin suiistimali suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanan ve 2 yıl kadar hapis yattıktan sonra İsrail’e iade edilen Simon Aykut’un serbest bırakılması Güney Kıbrıs’ta tartışmalara yol açtı.

Rum Adalet Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail yetkililerinin Simon Aykut'u serbest bırakmasının, Güney Kıbrıs mahkemelerinin verdiği mahkumiyet kararını geçersiz kılmadığını veya kuzeydeki Rum Kıbrıslılara ait mülklerin yasadışı olarak sömürülmesine karşı mücadele çabalarını baltalamadığını belirtti.

Açıklamada, İsrail'in onu serbest bırakma kararının "Güney Kıbrıs yargısının verdiği mahkumiyet kararını geçersiz kılmadığı, Rum mülklerinin yasadışı sömürülmesiyle mücadelede elde edilen kazanımları da ortadan kaldırmadığı" belirtildi.

Bakanlık, "Mülklerin yasadışı kullanımı, meşru sahiplerini mülklerinden yararlanma ve onları kullanma hakkından mahrum bırakan, onlarca yıl önce başlayan yasa dışı bir faaliyettir" açıklamasını yaptı.

Gazeteler tepkilere yer verdi

Öte yandan Rum gazeteler de konuyla ilgili ortaya çıkan tepkilere yer verdiler. Politis gazetesi haberinde, Aykut’un İsrail’e iadesinin ardından serbest bırakılmasının Rum siyaset arenasında tepkilere yol açtığını ve hükümeti zorda bıraktığını yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin, Aykut’un serbest bırakılacağından haberi olmadığını, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un ise Rum hükümetinden, önceden haber verilmediği için özür dilediğini iddia ederken, Aykut’un tahliye kararının, yaşadığı ciddi sağlık sorunları sebebiyle alındığı bilgisinin ulaştığını vurguladı.

Rum hükümetinin ise Aykut’un tahliyesinin mahkumiyet kararını ortadan kaldırmadığı ve Güney Kıbrıs’ın, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının kullanımına yönelik politikasını değiştirmediği mesajını vermesine karşın Aykut’un sosyal medyada yayılan serbest bırakıldığı sıradaki kutlama görüntülerinin ise Rum hükümetinin argümanını zayıflattığını aktaran gazete, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve siyasi partilerin konuya ilişkin açıklamalarını yansıttı.

Habere göre, Hristodulidis, Aykut’un cezasını Güney Kıbrıs’ta çekmeye devam etmesi halinde de sağlık sorunları sebebiyle Ağustos 2026'da tahliye edilebileceğini belirterek, İsrail’de serbest bırakılmasının Güney Kıbrıs’ta kalması durumunda serbest bırakılmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

İsrail’in, Aykut’un mahkum edilme sebeplerini, yani “Kıbrıs Rum taşınmazlarının yasadışı kullanılması eylemlerini tanıdığını” öne süren Hristodulidis, Aykut’un mahkum edilmesinin ardından İsraillilerin KKTC’de taşınmaz mal alımlarında ciddi düşüş gerçekleştiğini iddia etti.

Partilerden eleştiriler

Gazete, Hristodulidis’in açıklamalarının Rum siyasi partilerinin eleştirilerine engel olamadığını belirterek, DİSİ, AKEL ve diğer siyasi partilerden gelen açıklamalara yer verdi.

DİSİ milletvekili Nikos Yeorgiu, Aykut’un İsrail’e iadesi kararının verildiği Şubat ayında hükümeti uyardıklarını ancak dinletemediklerini belirterek, KKTC’deki Rum taşınmazlarında “Yasadışı” faaliyetlerin yeniden başlaması tehlikesinin bulunduğunu savundu.