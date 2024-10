Yoğun hazırlık

Rum Ulusal Konseyi, New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında 15 Ekim’de gerçekleştirilecek gayri resmi akşam yemeği öncesinde fikir alışverişinde bulunmak için toplandı. Konsey üyelerine bilgi veren ve görüşlerini alan Hristodulidis, New York’a giderken Londra’da duracağını ve İngiltere Başbakanı ile görüşeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreterinin Bir Sonraki Hamlesi Muamma- Siyasi Liderliğin New York’taki Yemek Öncesi Beyin Fırtınası” başlıklarıyla yer verdiği haberde BM Genel Sekreteri Guterres’in bir sonraki hamlesinin herkes için muamma olmaya devam ettiğini yazdı.

Guterres’in bir sonraki hamleleriyle ilgili yol haritasının Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hazırladığı gayri resmi belge olduğunu yazan gazete, belgenin içeriğini yalnızca Guterres’in bildiğine işaret etti.

Ulusal konseyin toplantısında Hristodulidis’in parti başkanlarını bugüne kadarki olgular hakkında bilgilendirdiğini kaydeden gazete, parti başkanlarının ise görüş ve önerilerini ortaya koyduklarını belirtti.

Görüşmenin beyin fırtınası şeklinde olduğu ve bunun New York görüşmesine hazırlanmasında Hristodulidis’e yardımcı olabileceği ifade edildi.

Rum hükümetinin bugüne kadar aldığı bilgiye göre 15 Ekim’de New York’ta Guterres’in ev sahipliğinde gerçekleşecek yemeğin New York saatiyle akşam 7’de başlamasının beklendiği (Kıbrıs saatiyle 16 Ekim’de sabah 02.00’de) ve hem görüşmenin hem de gayri resmi akşam yemeğinin BM merkezinde olacağı ifade edildi.

Hristodulidis’in New York’a Londra üzerinden gideceği ve Londra’da İngiltere Başbakanıyla görüşeceği de belirtildi.

Guterres’in, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hazırladığı ve kendisine teslim ettiği gayri resmi bir belge -consept paper- dahilinde hareket edeceğini öne süren gazete, belgenin içeriğini kaleme alan kişi haricinde yalnızca Guterres’in bildiğini ve BM Güvenlik Konseyinin daimî üyelerinin bile Holguin’in belgede ne yazdığı ve ne önerdiğini bilmediklerine işaret etti.