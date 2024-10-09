Dava sürecek

Esentepe’de Rum arazileri üzerinde inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapmakla suçlanan ve bir süredir Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 49 yaşındaki Ewa Isabella Künzel’in avukatı tarafından yapılan itirazı Rum mahkemesi reddetti.

Künzel’in davasının 17 Ekim’de devam edeceği belirtildi.

Künzel’in avukatı ne söylemişti

Kuzeydeki Rum mallarının satışına aracılık ettiği iddiasıyla güneyde yargılanan ve “kara para aklama, gayrimenkulde hileli işlemler ve yasadışı arazi bulundurma” gibi 44 suçlamalarıyla karşı karşıya olan Künzel’in avukatı, önyargı nedeniyle adil bir yargılama olmayacağını savunmuştu.

Sanığın avukatı, müvekkilinin kuzeyde işlediği iddia edilen suçlardan dolayı tutuklandığını ancak kuzeyden sunduğu herhangi bir belgenin mahkeme ve savcılık tarafından kabul edilmeyeceğini söylemişti.

Bu nedenle, müvekkilinin suçlu kabul edildiğini ve bu kararı tersine çevirmeye çalışacağını belirtmişti.

Savunma, mahkemeye siyasi baskı uygulandığını da öne sürmüştü.

Duruşmaya 17 Ekim'de devam edilecek.

