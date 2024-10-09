Zor bir meslek

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gardiyanlık mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek, bu görevi özveriyle sürdüren tüm gardiyanların özel gününü kutladı.

Oğuz, gardiyanlığın “en zorlu” meslek gruplarından biri olduğunu belirterek, “Geçmiş yıllarda çalışma koşullarında zorluklar yaşandığını, ancak zamanla bu şartların iyileştirildiğini” söyledi.

Gardiyanların sadece cezaevi içerisinde değil, günlük hayatlarında da büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Oğuz, gardiyanların iç güvenliği sağlama konusunda canları pahasına görev yaptıklarını ve bu sorumluluğu meslek içi eğitimlerle destekleyerek başarı elde ettiklerini söyledi.

Cezaevlerindeki mevcut şartların “genel olarak iyi” olduğunu kaydeden Oğuz, artan mahkum sayısının bazı sorunlara yol açtığını ancak bu durumun farkında oldukları, çözümü için çalıştıklarını dile getirdi.

Oğuz, görevini fedakarlıkla yerine getiren, emekli olan ve halen görevdeki tüm gardiyanların Dünya Gardiyanlar Günü'nü kutlayarak, bu zorlu meslekteki emekleri için teşekkür etti.



Bengihan: Büyük fedakarlık gösteriyorlar

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, gardiyanların daha mutlu ve huzurlu olacağı çalışma koşullarına kavuşması için çalışanlarla birlikte mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Bengihan, 8 Ekim Gardiyanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Çok zor koşullarda büyük fedakarlık göstererek görevlerini layıkıyla yapan gardiyanlarımızın 8 Ekim Gardiyanlar gününü kutluyoruz" dedi.

Bengihan, şunları kaydetti:

"Bir sonraki Gardiyanlar Gününün, gardiyanlarımızın daha mutlu ve huzurlu olacağı çalışma ve yaşam koşullarına kavuşacağı bir ortamda kutlanması için sendikamızın mücadeleye devam edeceğini vurgularız”.

Atan: Mücadele devam edecek

Kamusen, gardiyanlığın zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu belirterek, görevini özverili şekilde yürüten tüm gardiyanların gününü kutladı.

Kamusen Başkanı Metin Atan’ın, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gardiyanların çalışma şartlarında ve ortamlarında geçmiş yıllarda da günümüzde de sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek “zaman içerisine bu şartların iyileştirilmesi için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Atan, ”Bu vesile ile yıllardır bu meşakkatli görevi yerine getiren, bugün emekli olan ve halen görevde olan tüm gardiyanlarımızın, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, kendilerine sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.

