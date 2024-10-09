Yoğun ilgi sevindirdi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği “XVIII. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı” geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti.

Geleneksel yiyecek ve içecek stantlarının kurulduğu, Kıbrıs kültürünün yaşatıldığı panayırda, el emeği ürünler sergilendi, halk dansları, modern dans, cimnastik gösterileri ve müzik dinletileri sunuldu.

Panayıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez ile bazı milletvekilleri katıldı.

Panayır, Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yaptığı konuşmalarla başladı.

Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez, panayıra gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek bölgede yaptıkları hizmetlerin halk için olduğunu belirtti ve “Sizin için varız.” dedi.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’nin son başkanı, Akıncılar’ın bağlanması sonrası Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin ilk başkanı olarak görevindeki ikinci yılının dolmak üzere olduğunu belirterek Akıncılar bölgesindeki büyümeye ve gelişmeye işaret etti. Bunun bir ekip işi olduğunu ifade eden Karavezirler, doğru noktada doğru işleri yapmanın önemini vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı’nın önemine dikkat çekerek adım başı Kıbrıs kültürünü soluduklarını vurguladı.

