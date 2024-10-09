Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında erken seçim önergesini sunduklarını açıkladı.
Başbakan Ünal Üstel ile yaptığı görüşmeni ardından açıklama yapan Erhürman, 15 Aralık 2024 tarihini önerdiklerini belirterek, yaşanan son gelişmelerin ülkenin yönetilemediğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.
Erhürman, “Meclis'te yaşananlar, bu yapıdan bir beklenti içinde olmanın mümkün olmadığını gösteriyor.
Halk iradesine yeniden başvurmaktan başka çare kalmadı” dedi. Erhürman, mevcut yapının sürdürülemez olduğunu belirterek, “Hem suçlu hem güçlü olanlara prim vermeyeceğiz. Bir an önce bu yapıdan kurtulmak gerekiyor. Erken seçim önerimizi sunduk ve ülkeyi bu kaostan çıkarmak için adım attık” dedi.
CTP erken seçim tarihini sundu: 15 Aralık
CTP erken seçim için Meclise önerge sundu ve tarih verdi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında erken seçim önergesini sunduklarını açıkladı.
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YORUMLAR
Hasan Nuri - 1 saat Önce
HERE WE GO AGAİN !
KKTC’nin kısır döngü Seçimler Seçenler ve Seçilenler ile HODRİ MEYDANLAR yine Başlamıştır ! 41 Yılda batırıp Talan ettiğimiz yatalak KKTCyi Kim Ayağa kaldırabilecek acaba ! Niye bu kadar HEYECAN ‘
Gittiğimiz köyün minaresi Görünmüyor mu yani ?
KKTC düzeni ile duvara toslayacağımızı bizden başka bilmeyen mi kaldı ?
Halk usandı bıktı bu hırsızların,bu yalakaların,bu yardakçıların,bu düzenbazların elinden artık...Bir erken seçim olsun da kurtulalım artık,siktirolsun gitsin bu hırsızlar..