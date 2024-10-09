CTP erken seçim tarihini sundu: 15 Aralık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında erken seçim önergesini sunduklarını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel ile yaptığı görüşmeni ardından açıklama yapan Erhürman, 15 Aralık 2024 tarihini önerdiklerini belirterek, yaşanan son gelişmelerin ülkenin yönetilemediğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Erhürman, “Meclis'te yaşananlar, bu yapıdan bir beklenti içinde olmanın mümkün olmadığını gösteriyor.

Halk iradesine yeniden başvurmaktan başka çare kalmadı” dedi. Erhürman, mevcut yapının sürdürülemez olduğunu belirterek, “Hem suçlu hem güçlü olanlara prim vermeyeceğiz. Bir an önce bu yapıdan kurtulmak gerekiyor. Erken seçim önerimizi sunduk ve ülkeyi bu kaostan çıkarmak için adım attık” dedi.



Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 11:40