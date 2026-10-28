Ziya’ya 5 bin Euro

Güney Kıbrıs’ta İngiliz sömürge döneminden kalan Ceza Kanunu’ndaki bir madde yüzünden Rum Yönetimine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi /AİHM) tarafından ceza kesildi.

Politis gazetesine göre; Larnaka’da yaşayan ve Müslüman olan Ziya isimli şahıs düğününde dansöz oynatınca Rum polisi tarafından ifadeye çağrıldı ve Ceza Kanunu’ndaki 97’inci maddenin düğünlerde dansöz oynatılmasına engel olduğu belirtildi.

Bunun üzerine söz konusu şahıs konuyu AİHM’e götürdü ve haklı bulundu. AİHM, Rum Yönetimine 5 bin Euro ceza kesti ve ilgili maddenin değiştirilmesi taahhüdünün verilmesini istedi.

Habere göre Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı, dava neticesinde, ilgili maddenin değiştirilmesi için geçtiğimiz Perşembe günü meclise yasa tasarısı sundu.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026, 10:07