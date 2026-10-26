Son 15 yılda öne çıktı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) silahlanma programında İsrail savunma sanayisinin son 15 yılda öne çıktığı, ancak Fransız şirketlerinin ordunun teçhizat tedarikindeki güçlü konumunu koruduğu bildirildi.

Kathimerini gazetesinin “RMMO Teçhizatı İsrail Esintileriyle” başlıklı haberine göre, İsrail savunma sanayisi son 15 yılda RMMO’nun silahlanma programında önemli bir yer edinirken, Fransız savunma sanayisi de ordunun teçhizatında köklü ağırlığını sürdürüyor.

Haberde, Fransız savunma sanayisinin RMMO’nun teçhizat anlaşmalarının yüzde 80’inde yer aldığı belirtildi. Fransız üretimi Airbus H145M helikopterleri, zırhlı personel taşıyıcıları (TOMA), Griffon ve Serval zırhlı araçları ile Akeron tanksavar ve çok amaçlı güdümlü füze sistemlerinin RMMO’nun envanterinde bulunduğu kaydedildi.

İsrail savunma sanayisinin de son yıllarda RMMO’nun askerî tedarikinde etkisini artırdığı ifade edilen haberde, Barak MX hava savunma sistemi ve Merkava tankları gibi İsrail menşeli sistemlere dikkat çekildi. İsrail yapımı sistemlerin RMMO’nun teçhizat yapısındaki varlığının, iki taraf arasındaki savunma iş birliğinin önemini ortaya koyduğu değerlendirildi.

Habere göre, İsrail’in artan etkisine rağmen Fransa, RMMO’nun silah ve askerî teçhizat tedarikinde önemli bir konumda kalmayı sürdürüyor. Böylece RMMO’nun askerî envanterinde Fransız savunma sanayisinin geleneksel ağırlığı ile İsrail’in son yıllarda güçlenen varlığı bir arada öne çıkıyor.