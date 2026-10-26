Çözün bu sorunu

Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nda yoğunluk nedeniyle araç kuyrukları uzarken, sınır geçişlerinin bir saati aşması yeni geçiş kapılarının açılması konusunu yeniden gündeme taşıdı. Rum basını, sınır kapılarının açılmasına ilişkin uzlaşmanın Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmî beşli konferansın toplanması açısından belirleyici olabileceğini yazdı.

Metehan Sınır Kapısında dün güneyden kuzeye geçişlerde bekleme süresi 90 dakikaya kadar uzadı, sürücüler bu duruma tepki gösterdi.

Alışveriş, ziyaret ve turistik amaçlarla yapılan geçişlerde bekleme sürelerinin bir saati aşması, mevcut kapının kapasitesini ve yeni geçiş noktalarına duyulan ihtiyacı yeniden gündeme getirdi.

Yeni sınır kapılarının açılması konusunda liderler arasında henüz uzlaşma sağlanamazken, Rum basını konuyu gündeme taşıdı.

Rum basını: Beşli konferansın yolu sınır kapılarından geçiyor

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Sorununa İlişkin Gayriresmî Beşli Konferansın Sınır Kapılarının Açılmasından Geçiyor” başlıklı haberinde, yeni geçiş kapılarının açılmasının Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmî beşli konferansın toplanması açısından önem taşıdığını ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler’in değerlendirmesinin de bu yönde olduğunu savunan gazete, mevcut karamsar tabloya rağmen sınır kapıları konusunun önümüzdeki haftalarda belirleyici olabileceğini yazdı.

Haberde, Kıbrıs Rum tarafının beşli konferansın toplanmasının büyük ölçüde geçiş kapıları konusunda ilerleme sağlanmasına bağlı olduğunun bilincinde olduğu iddia edildi. Bu çerçevede Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin Haspolat (Mia Milia) ve Kiracıköy-Gaziler (Athienu-Piroi) geçiş noktalarına ilişkin önerisini değiştirmeden, farklı fikirler ve alternatif adımlarla görüşmeleri kolaylaştırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Gazete ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının mevcut tutumunda değişiklik olduğuna ilişkin henüz bir işaret vermediğini iddia etti.

Holguin’in ziyareti bekleniyor

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik diyaloğun başlatılması amacıyla sunduğu 19 öneri de hatırlatıldı. Gazete, Türk tarafının bu önerileri görüşmeye yönelik bir istek göstermediğini ileri sürerken, Hristodulidis’in Maraş önerisinin de reddedildiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önümüzdeki günlerde adaya yapması beklenen ziyaretin sürece yeni bir hareketlilik kazandırabileceği belirtilirken, olağanüstü sonuçlar beklenmediği de ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026, 09:40