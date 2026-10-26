Statüsü tartışılıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Antalya’da kasım ayında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) katılması konusu Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Antalya’daki zirveye katılacağına dair açıklama yapmasıyla Türkiye’nin konferans için “sürpriz” hazırladığını savundu.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da Antalya’daki konferansta yer almasını sağlamaya çalıştığını savunan gazete, Rum Yönetimi’nin gerek BM gerekse Avrupa Birliği ile açık temas halinde olduğunu belirtti.

Gazete, Brüksel’in yüksek düzeyde, Ankara’ya “sürprizlerden kaçınması” için telkinlerde bulunduğunu savundu.

Türkiye’nin kriz veya herhangi bir sorun çıkmaması için herhangi bir hamlede bulunmayacağına dair teyitte bulunduğunu ancak buna “inanılmadığını” iddia etti.

Tüm belirtilerin “sürprizlere” hazırlandığı yönünde olduğunu iddia eden gazete, iyi haber alan kaynaklara dayanarak Rum Yönetimi’nin ise herhangi bir “sürprizi” göğüslemeye de hazır olduğunu yazdı.

Gergin bir bekleyiş var

Kathimerini gazetesi ise “Erhürman’ın, COP31 Zirvesine Katılmasıyla İlgili Lefkoşa Alarmda” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın COP31 zirvesine katılması konusunda gergin bir bekleyiş içerisinde olduğunu yazdı.

Zirveyi organize eden Türkiye’nin en azından şu ana kadar Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın katılιm şekli konusunda ΑΒ’ye herhangi bir taahhütte bulunmuş gibi görünmediğini yazan gazete, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, Avrupa Konseyi toplantısında, “Türkiye’ye yönelik müdahalede bulunmadığını ancak Komisyon temsilciliğinden Cumhurbaşkanı Erhürman’ın katılımı konusunda, salonda ve resmi yemekte yer almaksızın, özel davetli statüsüne sahip olacağına dair bilgi aldığını” dile getirdiğini belirtti.