Parti binasına alkışlarla girdi

Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin eski Lideri Averof Neofitu, zor durumda olan ailelere çağrıda bulunarak başkanlık adaylığını açıkladı.

Neofitu, partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmen başvuruda bulundu ve partinin Güney Lefkoşa'daki genel merkezinde toplanan coşkulu destekçileri önünde gençlere, emeklilere ve küçük işletme sahiplerine duygusal bir çağrı yaptı.

Averof Neofitu, parti binası önünde özellikle genç destekçiler tarafından coşkuyla karşılandı. Geniş bir gülümsemeyle kendisini karşılayanları selamlayan Neofitu, destekçilerini selamlamak ve selfie çekmek için durdu, duyurusunu yapmadan önce kalabalıkla etkileşim kurmak için zaman ayırdı.

Siyasi yuvası olarak tanımladığı yerden konuşan Disi Eski Lideri Averof Neofitu, şu ifadeleri kullandı:

“Kendi evimde, büyük ailem olan Demokrat Parti mitinginde, adaylığımı Disi'nin binlerce üyesinin değerlendirmesine sunmak için buradayım. Parti içi seçimler demokrasi ve partimiz için büyük bir kutlamadır. Endişelerinizi ve mücadelelerinizi yaşıyorum. Hayal kırıklıklarınızı yaşıyor ve deneyimliyorum. Yiannis ve Chrystalla, geçimini sağlamanın, kirayı, elektrik faturalarını ve artan yaşam maliyetlerini ödemenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Demokrat Parti mitinginde birlikte büyüdüğüm insanları, beyaz saçlıları ve gri saçlıları görüyorum. Sevgili Andreas, ay sonunda kemikleri kıran yaşam maliyetiyle o cılız emekli maaşınla geçinemeyeceğini biliyorum.”

