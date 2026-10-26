Geriye dönüş yok

Menelau, “Kathimerini” gazetesine verdiği röportajda Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habere göre, Menelau, geriye kalan konulara odaklanılması adına Crans Montana’daki konferansın sonuna kadar elde edilen müzakere kazanımlarının taraflarca ve bütünüyle yeniden teyit edilmesinin önemini vurguladı.

Menelau, sürecin ilerlememesinin nedeninin, Türk tarafının tutumu olduğunu iddia ederek, BM Genel Sekreteri'nin görev süresi dolana kadar ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Menelaos Menelau, beşli konferansın yolunun açılabilmesi için hangi sonucun beklendiğine ilişkin soruya yanıtında yeni bir genişletilmiş konferansın yapılabilmesine olanak sağlayacak koşulların oluşturulması için çabaları sürdürdüklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin adım atılmasını istediği konularda ilerleme olup olmadığının sorulması üzerine Menelau, sorunun sadece özlü konular, metodoloji ve Güven Yaratıcı Önlemler olmadığını belirtti.

Menelaos Menelau, Türkiye’nin tutumuna ilişkin hâlâ katedilmesi gereken mesafe olduğunu, bu nedenden ilerleme sağlayamadığını savunarak, bunlar üzerine çalıştıklarını söyledi.