10 ayda 34 can kaybı

Hüseyin ÇİÇEK

İki ayrı bölgede meydana gelen kazalarda ağır yaralanan 21 yaşındaki Hydyrnazar Hydyrov 45 gün,

Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencisi 25 yaşındaki Kübra Demir ise 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İki gencin ölümüyle KKTC'de 10 ay içerisinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, Hydyrnazar Hydyrov’un ölümüyle sonuçlanan kaza 16 Eylül saat 02.30 sıralarında Nehir Sokak üzerinde meydana geldi. Hydyrnazar Hydyrov yönetimindeki LG 018 plakalı salon araç, kuzeybatı istikametinde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Dört takla atan araç, tavanı üzerinde durdu. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hydyrov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Demir de yaşamını yitirdi

Öte yandan Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 17 Ekim tarihinde saat 07.55'te, yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçerken aracın çarptığı 25 yaşındaki Kübra Demir de yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre; 46 yaşındaki Rasih S. (E) yönetimindeki PP 619 plakalı salon araçla, doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmekte olan Kübra Demir'e çarptı.

Ağır yaralanan yaya Demir, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı. Demir'in de dün sabah hayatını kaybettiği bildirildi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Aşçılık Bölümü öğrencisi Kübra Demir'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Üniversitenin mesajında, “Acımız büyük, kaybımız tarifsiz. Kübra'nın hatırası daima kalbimizde yaşayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026, 10:27