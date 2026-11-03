Tüm zulası patladı

Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, M.K.’nin aracında, apartman boşluğunda ve zanlının ikametgâhında toplam 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan M.K. yeniden mahkemeye çıkarılırken, 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 26 Ekim 2026 tarihinde saat 19.10 sıralarında, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Şht. Ali Hasan Sokak üzerinde zanlının kullanımındaki araçta arama yaptığını söyledi.

Yapılan aramada, aracın sağ ön kapı bölümünde yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile tütünle karışık ve içerisinde uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan bir sigaranın tespit edildiğini belirten polis, söz konusu maddelerin emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devamında zanlının gösterimi ile İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın boşluğunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının ikametgâhında gerçekleştirilen aramada, yatak odasındaki komodin üzerinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan plastik öğütücünün tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, emare olarak alınan maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini kaydeden polis, mahkemeden 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma kapsamında 7 gün süreyle daha tutuklu kalmasına emir verdi.