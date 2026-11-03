Parayı harcadım

Ömer KADİROĞLU

Girne’de apartman dairelerinin kira bedellerini toplayıp 32 bin sterlini çaldığı gerekçesiyle tutuklanan H.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde tüm parayı harcadığını ifade eden zanlı hakkında 8 gün ek süre alındı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü Özel Soruşturma Birimi’nde görevli polis memuru Huriye Arısu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının Girne’de 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan apartman dairelerinin kira bedellerini toplamakla görevlendirildiğini, ancak iş yeriyle olan anlaşmasının sona ermesine rağmen daha önce yetkilendirildiği dairelerden kira parası toplamaya devam ettiğini söyledi.

Polis memuru Arısu, zanlının Nisan-Eylül ayları arasında toplam 32 bin 400 Sterlin’i zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Zanlının paraları topladıktan sonra iş yerini arayarak “Paraları aldım” dediğini kaydeden polis, H.K.’nin 8 Eylül tarihinde ülkeden çıkış yaptığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 30 Eylül tarihinde 30 günlük turist vizesiyle yeniden KKTC’ye giriş yaptığını, olayla ilgili şikâyetin ise 23 Ekim tarihinde yapıldığını ifade etti. Polis, H.K.’nin yeniden ülkeden çıkış yapmak amacıyla Ercan Havalimanı’na geldiği sırada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis memuru Arısu, ifadesinde tüm parayı harcadığını ifade eden zanlı hakkında 8 gün ek süre talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, soruşturmanın ciddiyetine vurgu yaparak H.K.’nin 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

