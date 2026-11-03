İyimserliğini koruyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gelecek hafta yapılması planlanan üçlü görüşmeye hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00'de başlayan ikili görüşme yaklaşık bir saat 20 dakika sürdü. Holguin, Cumhurbaşkanlığı girişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ tarafından karşılandı.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Holguin, toplantının gelecek hafta yapılması planlanan üçlü görüşmeye hazırlık niteliği taşıdığını söyledi.

Birçok konunun ele alındığını belirten Holguin, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasına ilişkin iyimserliğini koruduğunu ifade etti.

Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmeyi iyi olarak nitelendiren Holguin, çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “Umarım adada iyimser olan tek kişi ben değilim” dedi.

Üçlü görüşme gelecek hafta

Holguin'in gelecek pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile üçlü görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Holguin, daha önce Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından da güven yaratıcı önlemler, müzakere yöntemi ve esasa ilişkin konularda ilerleme sağlanması halinde 5+1 formatında bir toplantının düzenlenebileceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ise görüşmenin ardından basına açıklama yapmayacağı bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026, 10:27