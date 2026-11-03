Lefkoşa’da emanet olarak aldığı banka kartıyla, kendi adına 13 bin 501 TL’lik alışveriş yaptığı iddia edilen N.A.Ş., tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Zanlının, cezaevine sevk edilmeden önce doktor kontrolünden geçirilmesine de karar verildi.

Lefkoşa’da meydana gelen “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçuyla ilgili tutuklanan N.A.Ş. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis, 22 Eylül 2026 tarihinde O.S.’nin kendisine ait banka kredi kartını, Dikmen’de bulunan bir meyhaneye malzeme alması amacıyla zanlıya verdiğini belirtti. Zanlının aynı gün Erülkü Süpermarket’te kartla tek seferde toplam 19 bin 529 TL tutarında alışveriş yaptığını aktaran polis, bu tutarın 13 bin 501 TL’lik kısmının kart sahibinin izni olmadan zanlının kendi şahsi ihtiyaçları için harcandığını kaydetti. Polis, şikâyetin 29 Eylül 2026 tarihinde yapıldığını, aranan şahıs ilan edilen zanlının 1 Kasım 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç ayrıca, savunmanın sağlıkla ilgili beyanlarını dikkate alarak zanlının cezaevine götürülmeden önce doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verdi.

