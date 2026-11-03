Kalplerde yaşayacak

Kıbrıslı Türklerin yakın tarihine bir fotoğrafçı olarak tanıklık eden ve bu tarihe fotoğraflarıyla imza atan Mehmet Şık (Foto Şık), hayata veda etti. Foto Şık'ın cenazesi bugün saat 11.30'da, Lefkoşa İsmail Safa Camiinde kılınacak öğle cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

Yaklaşık 70 yıl Lefkoşa İdadi Sokak’ta, eşsiz bir müzeyi andıran fotoğrafçı dükkanında çalışan Mehmet Şık, ülke çapında Foto Şık olarak biliniyordu.

Mehmet Şık, 22 Aralık 1928’de Çukurova’da (Kurumanastır) doğdu. Şık, ilkokulu bitirdikten sonra köydeki evinden ayrılarak zanaat öğrenmek için Lefkoşa’ya geldi.

Önceleri kunduracıların yanında çıraklık yapan Mehmet Şık, daha sonra Foto Diana’nın yanında çıraklığa başladı. “Bana sanatı öğrettiler” dediği, Türk, Rum ve Ermeni fotoğrafçılarla çalıştı.

Mehmet Şık, “Foto Şık” adını verdiği stüdyosunu Lefkoşa Türk Lisesi’nin bulunduğu yerde, 1950’de açtı. 1952 yılında ise İdadi Sokak’ta hayatının son yıllarına kadar açık tuttuğu yere taşındı.

Mehmet Şık, örf-i idarenin olduğu döneme de, 1960’a da, 1963’e de, 1974’e de, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ve KKTC'nin kuruluş günlerine de burada tanıklık etti.

Foto Şık, ülkenin siyasi yüzlerini de ölümsüzleştirdi. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Makarios’un, Ecevit’in hafızalarda yer etmiş, hala duvarlarda asılı duran fotoğraflarını o çekti.

Türkiye’den Neşe Karaböcek, Eşref Kolçak, Muhterem Nur gibi ses ve sinema sanatçılarını özel olarak stüdyosuna çağırdı ve fotoğrafladı.

Bir dönem askerler Foto Şık’ın en önemli müşterisi oldu. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İngiltere ve Türkiye’den gelen askerleri bu iş için kurduğu, kendi tasarladığı özel dekorda fotoğrafladı.

Mehmet Şık, 4 yıl önce Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği ve hayat hikayesini anlattığı röportajda Foto Şık markasını nasıl yarattığını şöyle anlatmıştı:

“Dükkana ne isim koyacağım diye düşündüm. 5-6 isim buldum. Şık da onların içindeydi. Yakışıklıydım, güzel giyinmeyi severdim ama dükkanı açtığımız zaman fakirlik vardı şık giyinemezdik. Dükkanı açtım, günü gelince soyadımı da Şık olarak aldım.”

“İyi bir fotoğrafçı olmak için ışığı kullanmak önemlidir” diyen Foto Şık, iyi bir fotoğrafçı olmanın sırrının merak ve insanın gözünün içine bakmaktan geçtiğini söylemişti.

1952’ten beri, 70 yılı aşkın bir süre aralıksız aynı adreste çalışan Mehmet Şık’ın, en büyük hayali ise “stüdyosu, fotoğrafları, kitapları ve objeleriyle” eşsiz bir hazine niteliği taşıyan Foto Şık’ın müze olmasıydı.