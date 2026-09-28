Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 452 gram uyuşturucu, 2 tabanca, 15 canlı mermi, 133 adet hap, 7 adet sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan kağıt parçası, hassas teraziler ve öğütücüler ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 6 bin 80 TL, 400 Euro, 900 ABD Doları ve 850 Sterlin nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 10 kişi tutuklandı. Lefkoşa’da tutuklanan B.C.D., H.Ö. ve B.H. dün mahkemeye çıkarıldı ve haklarında soruşturma kapsamında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 26 Eylül 2026 tarihinde 19.45-20.30 saatleri arasında, zanlı B.C.D.’nin Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada bir adet 9 mm çapında, Sig Sauer marka, seri numarası bulunmayan ateşli silah ile bu tabancaya takılı şarjör içerisinde 9 mm çapında 7 adet canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Aramada ayrıca bir adet 7.65 mm çapında Glock marka ateşli silah ile bu tabancaya takılı şarjör içerisinde 7.65 mm çapında 8 adet canlı mermi ele geçirildiğini aktaran polis, toplam 15 canlı merminin emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Polis, aramada bir adet hassas terazi, yaklaşık 20 gram hintkeneviri, 20 gram kokain ve yaklaşık 150 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin de bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Bonzai ve hap ele geçirildi

Polis memuru, 26 Eylül 2026 tarihinde 16.12-16.40 saatleri arasında Ortaköy’de sakin H.Ö.’nün ikametgahında da arama yapıldığını söyledi.

Polis, bahçe masasının üzerinde bulunan sigara paketi içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini belirtti.

H.Ö.’nün suçüstü tutuklandığını aktaran polis, olayın ardından konu ikametgahın yatak odasında yapılan aramada yastığın altında yeşil reçeteye tabi 7 adet hap bulunduğunu ve emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru, aynı tarihte B.H.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında ise 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastikten mamul bir öğütücü ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazinin bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlılar hakkında 3 gün ek süre talep etti. Mahkeme, 3 zanlı hakkında da 3 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Gazimağusa’da 5, Girne’de 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda ise, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet kağıt parçası ele geçirilirken, 5 kişi tutuklandı.

Girne’de ise 250 gram kokain, 9 gram hintkeneviri, yaklaşık 40 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 81 kapsül ile MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 26 adet hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi tutuklandı.