Eski heyecan yok

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta genel ve yerel seçimlerin bir arada yapılmasını öngören düzenlemeler, seçmenlerin sandığa gitme konusundaki kararsızlığını tetiklerken, vatandaşlar 6 Aralık tarihine az bir zaman kala eskisi gibi heyecan duymadıklarını söylüyor. Seçmenlerin bir kısmı “karmanın kalkması iyi oldu” derken, bir kısmı bu kararın seçme özgürlüğünü kısıtladığını söylüyor.

İki seçimin bir arada yapılmasının oy kullanma süresini uzatacağını belirten vatandaşlar, özellikle yaşlı seçmenlerin sıkıntı yaşayacağına dikkat çekiyor. Vatandaşların bir kısmı ise iki seçimin aynı anda yapılmasının zaman ve maliyet açısından kolaylık sağlayacağını düşünüyor.

Ne dediler…?

Serhan Kayar

“İki seçimin aynı tarihe alınması seçmene karmaşa ve yanlışlık yaratacaktır. Muhtarlık, azalar, belediye, belediye meclisi ve milletvekilleri bir günde seçilecek. Bu biraz da konjonktürün getirdiği bir sıkışıklık olsa da daha iyi planlanabilirdi. Zorluklar yaşatacaktır ve hatta yaş itibariyle büyük olan seçmenler hatalar yapacak ve çok daha fazla oy yanacaktır. Karma oyun kaldırılmasını da pek doğru bulmuyorum. Burada seçmene illa ki partiye ve o partideki adaylara oy vermeye kısıtlama demektir. Belki seçmen diğer partilerden de takdir ettiği adayları seçmek istiyor ancak bunda bir kısıtlama yaparak insanları kısıtlıyorsunuz.”

Can Bartu Özçimen

“İki seçimin bir arada yapılması ve karma oyun kaldırılması Meclis’te kabul edildi. Daha önce Kıbrıs’ta iki seçim bir arada yapılmadığı için biraz zor olacaktır. Karma oyun kaldırılması bence iyi oldu çünkü çok fazla oylar yanıyordu. İyi oldu ama sanki zamanlaması biraz yanlış oldu. İki seçimin bir arada yapılması yerine üç dört ay ara ile yapılması daha doğru olacaktı. Alışık olamadığımız bir sistem.”

Vedat Tekiner

“İki seçimin bir arada yapılması ve karma oyun kaldırılması tamamen işi zora sokmaktır. İki seçimin aynı anda yapılması büyük bir kargaşa yaratacaktır. Seçim sisteminde bir değişiklik yapılacaksa da önce seçim yapılır sistem değişir ve bir sonraki seçime böyle hazırlanıyor. Toplumun yapısına baktığımızda normal koşullarda bile oy kullanmakta zorlanırken tüm seçimi bir sandıkta değerlendirmek çok yanlıştır. Karma oyu kaldırmak demek kişilerin tercih inisiyatifine ambargo koymak denetir ve doğru bulmuyorum. Tercih hakkımızın elimizden alınmaması gerekirdi.”

Adnan Hoca

“İki seçimin bir arada yapılması ülkeyi külfetten kurtaracaktır ancak işin içinde politik oyun varsa yanlıştır. Halk seçerken bir karmaşa yaşayacaktır. Yaşanan karmaşa nedeniyle de çok daha fazla oy yanacaktır. Bence yanlış bir durumdur. Seçmenin çoğu yaşlı ve bilemeyip yapamayacak. Niye böyle bir karar alındı anlamadık. Rozete göre değil iş yapana göre seçim yapmamıza imkan verilmelidir.”

Şükrü Erkunt

“Bu karar bana göre yanlıştır. Ulusal Birlik Partisi seçimden korktuğu için başına gelecekleri bildiği için ikisini bir yapıyor. Karma oyun kaldırılması da yanlış çünkü insanlar istediği kişiye oyunu kullanabilmelidir. İki seçimin bir arada olması başlı başına görev yapacak olanlar 24 saatten fazla görev yapacak yaşlı insanlarımızı da çarşaf çarşaf oy pusulaları içinden çıkamayacak. Sapla saman karışacak.”

Cemile Şeker

“Neden aynı gün yapmak istiyorlar seçimleri anlamış değilim. Günler çuvala mı girdi? Gençleri sandığa toplamak zaten çok önemli, o yüzden ayrı ayrı değerlendirilmesi katılım için çok önemli diye düşünüyorum. Bu nedenle genel ve yerel seçimlerin ayrı ayrı olması gerektiğini düşünüyorum.”

Emir Bayzade

“Karma oyda istenmeyen kişiler Meclise giriyor, bazen de istenen kişiler dışarıda kalıyor. Bence karma oy kaldırılmalı. İki seçimin aynı gün olması da bence uygundur daha fazla masraf olmaz en azından devlete.”

Fadıl Olguner

“Karma oyun kaldırılmasına karşıyım çünkü Kıbrıs küçük bir yerdir. İstediğim kişiyi seçmek isterim, madem verildi bu özgürlük kaybetmek istemem. İki seçimin aynı gün yapılması çok zor bir şeydir. Benim önceliğim çalıp çırpmayan, bu ülkeyi düşünenlerdir, onların bulunduğu partiye oy vereceğim.”

Hüseyin Gürsan

“İnsanlar kendi istekleriyle hem yerel seçimde hem genel seçimde oy verirler. İki seçimin birlikte aynı gün yapılmasına bir gerekçe göremiyorum.”

Levent Hafızoğlu

“Karma oyda bütün Kıbrıs genelidir ve bir daha dijital platforma geçmediğimiz için çok zorluklar çıkacak. Seçimler kulüp tutma mantığında olmamalı.”

Mustafa Bayal

“Partilerin çıkaracağı adaylara göre oyumuzu kullanacağız. Ayrıca şuan ki hükümetten memnun değiliz.”

İbrahim Sökmen

“Genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılmasını yanlışlık olarak değerlendiriyorum.”

Kamile Özel

“Karma oy bence devam etmeliydi. İyiler ve kötülerin ayırt edilerek çürüklerin ayıklanabilmesi için karma oy iyi bir sistemdi.”

Nail Manav

“Karma oyun kaldırılması ve iki seçimin bir arada yapılması külfet olmaması açısından iyidir ama ülkede bir şey değişeceğini düşünmüyorum.”

Gülcan Hüseyin

“Yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı zamanda yapılması daha doğrudur. Böylece vatandaşlar zorluk yaşamaz. Ayrıca masraf da olmaz.”

Adil Onalt

“Hükümet hükümetse çıkıp piyasayı denetlesin ve artan maliyetler nedeniyle yükselen fiyatlar karşısında bir şey alamadan bakıp bakıp giden insanlara yardımcı olsun ve seçim gailesinden çıkmalıdır.”

Remzi Mertekçiler

“İki seçimin bir arada yapılması iyidir. Vatandaş biraz zorlanır ama bu işin içinden çıkabilir diye düşünüyorum.”

Öcal Uğurel

“Karma oyun kaldırılması ve iki seçimin bir arada yapılması çok yerinde bir düşüncedir. Hem yerel hem de genel seçimlerin bir anda yapılması da uygundur ve birinin zorlanacağını düşünmüyorum. Herkes bilinçlidir ve pusulalar ayrıdır o nedenle yerinde bir karar görünüyor. Memlekette nere baksan hep soygun vurgun ve vatandaşın halini gören yok.”

Güven Serdar

“Ulusal Birlik Partisi’nin aldığı iki seçimin bir arada yapılması ve karma oyun kaldırılması kararı bence planlı bir yürüyüştür. Önceden kurulan düzenin devam ettirilmesi için bir hamledir. Karma oy yerine göre iyi yerine göre kötü olabilir. Karma oy kullanılırken hata yapılması daha yüksek olasılıktır. İki seçimin bir arada yapılması vatandaşı zorlayacaktır o nedenle daha sadeleştirilmiş bir şekle getirilmesi lazım. Elektronik oy verme işlemi de olabilir.”

Orhan Özgenç

“Ben bir UBP’li olarak karma oyun kaldırılması ve iki seçimin bir arada yapılması kararını destekliyorum. Karma oy kullanımı kafa karışıklığına neden oluyor ve hatalar yapılıyor. İki seçimin bir anda yapılması hem ülke üzerindeki külfeti azaltır hem de birinin aklını karıştırmaz, bir kerede yapılır ve biter.”

Olga Avnioğlu

“İki seçimin bir arada yapılması ve karma oy kullanımının kaldırılması kararı bence de iyi bir düşüncedir. Karma oy insanları zorluyor ve hatalar yapılıyor o nedenle kaldırılmalıdır. İki seçimin bir arada yapılması da kimseyi zora sokmaz tek seferde yapılıp bitmesi daha güzel olur. Bence bir seçim bu ülkede bir şeyi değiştirmeyecektir ancak yine de deneyip göreceğiz.”