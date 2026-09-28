Seçmene mesaj verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, adaleti, liyakati ve dayanışmayı esas alan yeni bir yönetim anlayışını hayata geçirmeye hazır olduklarını belirterek, “Biz, bu kötü gidişatı değiştirmek için geliyoruz” dedi.

Değişimin sadece iktidar değişiminden ibaret olmadığını vurgulayan İncirli, halkın sorunlarının çözüldüğü ve herkesin ortak geleceğin bir parçası hissettiği bir ülke hedeflediklerini ifade etti.

İncirli açıklamasında, “Halkımızın daha yaşanılası bir yurt arzusu, değişimle gerçekleşecek” ifadelerine de yer verdi.

Hükümetin yolsuzluğu ve "çürümeyi" normalleştirme çabası içinde olduğunu savunan İncirli, “Yolsuzlukla mücadeleye ne gerek var?” yönünde söylemler olduğunu belirterek, bunu eleştirdi.

İncirli, yolsuzlukla mücadelenin hedefinin dürüst insanlar değil mali ve idari yetkisini kötüye kullanarak kamu kaynaklarını israf eden, sahtekarlık yapan, halkın geleceğini çalan seçilmiş ve “atanmışlar” olduğunu söyledi.

Sıla Usar İncirli ayrıca, kamuoyu, ekonomik örgütler, sendikalar ve meslek odalarıyla paylaştıkları "Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi"ne görüş ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür etti.

