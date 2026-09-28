Fuhuş operasyonu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Karakol Mahallesi’nde bir evde fuhuş yapıldığı yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenleyen polis, Nijerya uyruklu R.L.M. ile D.O.V.’yi tutukladı. Zanlıların polise verdikleri ifadede suçlarını kabul ettikleri belirtildi.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Laçin Çelikesmer, 26 Eylül 2026 tarihinde, 23 yaşındaki V.Ç.M. isimli kadının Karakol Mahallesi’nde R.L.M. ile D.O.V.’nin ikametgahında fuhuşa teşvik edildiği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine konu ikametgaha baskın düzenlendiğini ve yapılan aramada evin yatak odasında yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildiğini mahkemeye aktardı.

Müşteki V.Ç.M.’den ifade temin edildiğini belirten polis, yapılan soruşturma sonucunda zanlıların müştekiyi fuhuşa teşvik ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlıların da ifade verdiğini ve suçlarını kabul ettiklerini belirterek, mesele kapsamında 5 adet cep telefonunun incelemeye alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ve meseleyle bağlantılı olarak yeni tutuklamaların olabileceğini belirten polis, zanlıların soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı R.L.M. ile D.O.V.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.